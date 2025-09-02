onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Terk Edilme Korkusuyla mı Seviyorsun?

Terk Edilme Korkusuyla mı Seviyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.09.2025 - 14:01

Sevgi, bağ kurmanın en derin hali olabilir. Ama bazen bu bağ, korkularla gölgelenir. Özellikle de terk edilme korkusuyla... Sürekli “Yeterli miyim?”, “Giderse ne yaparım?” gibi sorular zihnini meşgul ediyorsa, sevgiye tutunmak ile kaybetme korkusu arasında sıkışıp kalmış olabilirsin. Bu test, ilişkilerine hangi duyguların yön verdiğini anlamana yardımcı olmak için hazırlandı. Seviyor musun, yoksa kaybetmemek için mi çabalıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sevgilin geç mesaj attığında kötü bir şey olduğunu düşünüp hemen kaygılanıyor musun?

2. Terk edilme ihtimali seni, ilişkinin gerçeklerini sorgulamaktan alıkoyuyor mu?

3. Karşındaki kişinin memnuniyetsizliğini hemen "beni terk edecek" şeklinde mi yorumluyorsun?

4. Sırf yalnız kalmamak için istemediğin tavizler veriyor musun?

5. Sevgilinin ilgisi azaldığında hemen kendinde bir eksiklik arıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sevgilinle sorun yaşadığında konuyu kapatmak için duygularını bastırıyor musun?

7. "Beni bırakmasın da ne olursa olsun" gibi düşüncelere sıkça kapılıyor musun?

8. Terk edilme korkusu yüzünden duygusal olarak bağımlı hissediyor musun?

9. İlişkide sınır koymaktan çekiniyor musun?

10. Terk edilmektense kötü bir ilişkide kalmayı göze alabileceğini düşündüğün oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen terk edilme korkusuyla sevmiyorsun!

Aşkınla bir sanat eseri yaratıyorsun, içtenlikle ve dengeli bir biçimde. İlişkilerinde, bağımlılığı değil, bağlılığı seçiyorsun, bu da seni diğerlerinden farklı kılıyor. Partnerinle arandaki bağ, korkuların değil, güven ve sevginin üzerine kurulu. Evet, terk edilme korkusu zaman zaman hepimizin içinde belirebilir, ama sen bu duyguyu sağlıklı bir şekilde yönetmeyi başarıyorsun. Kendi değerinin farkındasın ve bu, seni hem kendine hem de ilişkine karşı daha güçlü kılıyor. Bu, bir ilişkide aranan özelliklerden biri olan özgüvenin en iyi örneği. Kendine olan bu inancın, ilişkini daha güçlü ve sağlam bir temele oturtuyor. Seninle birlikte olmak, karşındakinin güvende hissetmesini sağlıyor, çünkü ona değer verdiğini ve onu olduğu gibi kabul ettiğini biliyor. Bu, senin aşkını ve sevgini ifade etme şeklin.

Terk edilme korkusu seni yönlendiriyor!

Bazen aşk hayatında kendini fazla verici ya da belki de kontrolcü buluyor musun? Belki de bu durumun altında yatan asıl sebep, terk edilme korkusudur. Aşkın büyülü dünyasında, sevildiğini hissetmek için kendini fazlasıyla feda etme eğiliminde olabilirsin. Ya da belki de sevdiğin kişiyi sürekli yanında tutma çabası içine giriyorsun. Ancak bu tür davranışlar, ilişkinin doğal dengesini bozabilir ve sonuçta aşkın tatlı melodisini acı bir hale dönüştürebilir. Bu korkularla yüzleşmek, belki de hem kendini hem de ilişkini iyileştirmenin ilk adımı olabilir. Bu korkuları kabul etmek ve üzerinde çalışmak, aşkın karmaşık labirentinde daha sağlam adımlar atmamızı sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın