Terk Edilme Korkusuyla mı Seviyorsun?

Aşkınla bir sanat eseri yaratıyorsun, içtenlikle ve dengeli bir biçimde. İlişkilerinde, bağımlılığı değil, bağlılığı seçiyorsun, bu da seni diğerlerinden farklı kılıyor. Partnerinle arandaki bağ, korkuların değil, güven ve sevginin üzerine kurulu. Evet, terk edilme korkusu zaman zaman hepimizin içinde belirebilir, ama sen bu duyguyu sağlıklı bir şekilde yönetmeyi başarıyorsun. Kendi değerinin farkındasın ve bu, seni hem kendine hem de ilişkine karşı daha güçlü kılıyor. Bu, bir ilişkide aranan özelliklerden biri olan özgüvenin en iyi örneği. Kendine olan bu inancın, ilişkini daha güçlü ve sağlam bir temele oturtuyor. Seninle birlikte olmak, karşındakinin güvende hissetmesini sağlıyor, çünkü ona değer verdiğini ve onu olduğu gibi kabul ettiğini biliyor. Bu, senin aşkını ve sevgini ifade etme şeklin.