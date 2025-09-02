Terk Edilme Korkusuyla mı Seviyorsun?
Sevgi, bağ kurmanın en derin hali olabilir. Ama bazen bu bağ, korkularla gölgelenir. Özellikle de terk edilme korkusuyla... Sürekli “Yeterli miyim?”, “Giderse ne yaparım?” gibi sorular zihnini meşgul ediyorsa, sevgiye tutunmak ile kaybetme korkusu arasında sıkışıp kalmış olabilirsin. Bu test, ilişkilerine hangi duyguların yön verdiğini anlamana yardımcı olmak için hazırlandı. Seviyor musun, yoksa kaybetmemek için mi çabalıyorsun?
1. Sevgilin geç mesaj attığında kötü bir şey olduğunu düşünüp hemen kaygılanıyor musun?
2. Terk edilme ihtimali seni, ilişkinin gerçeklerini sorgulamaktan alıkoyuyor mu?
3. Karşındaki kişinin memnuniyetsizliğini hemen "beni terk edecek" şeklinde mi yorumluyorsun?
4. Sırf yalnız kalmamak için istemediğin tavizler veriyor musun?
5. Sevgilinin ilgisi azaldığında hemen kendinde bir eksiklik arıyor musun?
6. Sevgilinle sorun yaşadığında konuyu kapatmak için duygularını bastırıyor musun?
7. "Beni bırakmasın da ne olursa olsun" gibi düşüncelere sıkça kapılıyor musun?
8. Terk edilme korkusu yüzünden duygusal olarak bağımlı hissediyor musun?
9. İlişkide sınır koymaktan çekiniyor musun?
10. Terk edilmektense kötü bir ilişkide kalmayı göze alabileceğini düşündüğün oldu mu?
Sen terk edilme korkusuyla sevmiyorsun!
Terk edilme korkusu seni yönlendiriyor!
