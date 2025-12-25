onedio
Wanda Nara'nın 'Tavuk Büyüsü' Yaptığı İfşa Oldu: Mauro Icardi Kümese Girip Tiye Aldı

Wanda Nara'nın 'Tavuk Büyüsü' Yaptığı İfşa Oldu: Mauro Icardi Kümese Girip Tiye Aldı

25.12.2025 - 09:58

Evlilikleri sona erse de soğuk savaşları bitmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara, bu kez şaşırtıcı bir iddiayla gündemde. Wanda Nara ile dolandırıcılıktan tutuklanan eski avukatı Nicolás Payarola’nın, Icardi’ye 'tavuk büyüsü' yaptığı iddia edildi. Ortaya çıkan mesajlaşmaların bu ritüeli işaret ettiği öne sürülürken, Icardi sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu paylaştığı video ile iddiaları tiye aldı ve ikiliye sert sözlerle yüklendi. 

İşte detaylar 👇

Mauro Icardi - Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor.

Mauro Icardi - Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, ihanet sonrası biten evliliklerinin ardından uzun süredir gündemden düşmüyor. Yıllarca birlikte yürüdükleri ilişkiyi sonlandıran ikiliden Icardi, ayrılık sonrası oyuncu China Suárez ile aşk yaşamaya başlamış, Wanda Nara ise özel hayatında bir türlü istikrar sağlayamamıştı.

Boşanma sonrası başlayan velayet mücadelesi iki tarafı da yıpratmış, Wanda Nara çocuklarının velayetini ve yüksek nafaka talebini mahkemeye taşımıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda mahkeme, talebi reddederek çocukların Noel dönemini babaları Icardi ile geçirmesine hükmetmişti. Kararın açıklandığı anlarda Wanda Nara’nın program çekimleri sırasında sinir krizi geçirdiği, set çalışanlarının müdahale etmek zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Tansiyon düşmeden bu kez bambaşka ve daha sıra dışı bir iddia gündeme geldi.

Tansiyon düşmeden bu kez bambaşka ve daha sıra dışı bir iddia gündeme geldi.

Wanda Nara ile dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan eski avukatı Nicolás Payarola arasında geçen mesajlaşmalarda, Icardi’ye yönelik 'tavuk büyüsü' yapıldığı öne sürüldü. Paylaşılan mesajlarda ritüeller, kara mumlar ve 'kurbanlık tavuk' gibi ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Bu söylentilerin ardından sessizliğini bozan Icardi, sosyal medyaya yüklediği video ile hem iddiaları tiye aldı hem de Wanda Nara’ya sert sözlerle yüklendi.

Ünlü futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ünlü futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme; iyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sefil birisin.'

Hapisteki avukat Nicolas Payarola’ya yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

'Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür. Şimdi hapis zamanı; yeni bir 'ev' ve yeni bir gerçeklik. Umarım oradaki sessizlik, başkalarına yaşattığın tüm korkuyu sana geri verir. Kapalı kapılar ardında mutlu bayramlar geçir; tavuklar bile seni kurtaramayacak.'

