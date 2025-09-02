Burcuna Göre En Baskın Psikolojik Özelliğin Ne?

Astroloji sadece geleceği değil, kişiliğimizin derinliklerini de aydınlatabilir. Her burcun kendine özgü güçlü yönleri, hassas tarafları ve baskın psikolojik eğilimleri vardır. Peki senin burcun hangi yönünü öne çıkarıyor? Kararlarında duyguların mı ağır basıyor, yoksa mantığın mı? Kendini korumak mı önceliğin, yoksa başkalarına iyi gelmek mi?