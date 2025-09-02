Burcuna Göre En Baskın Psikolojik Özelliğin Ne?
Astroloji sadece geleceği değil, kişiliğimizin derinliklerini de aydınlatabilir. Her burcun kendine özgü güçlü yönleri, hassas tarafları ve baskın psikolojik eğilimleri vardır. Peki senin burcun hangi yönünü öne çıkarıyor? Kararlarında duyguların mı ağır basıyor, yoksa mantığın mı? Kendini korumak mı önceliğin, yoksa başkalarına iyi gelmek mi?
Burcunu seçer misin?
Sabırsızlık
Güven takıntısı
Kimlik bulamama
Geçmişe takılı kalma
İçsel kırılganlık
Kaygı bozukluğu
Kararsızlık kaygısı
Kontrol ihtiyacı
Anlam arayışı krizi
Değersizlik korkusu
Duygusal kopukluk
Gerçeklikten kaçış
