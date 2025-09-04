Gerçekten Sevmeyi Biliyor musun?
Sevgi… Sadece “seni seviyorum” demekle mi başlar, yoksa fedakârlık, sabır ve anlayışla mı şekillenir? Bazen bir dokunuş, bazen sessizce yanında olmak… Gerçekten sevmek, düşündüğümüzden çok daha derin olabilir.
Sen gerçekten sevmeyi biliyor musun?
Haydiii!
1. Birinin hatalarını gördüğünde onu değiştirmeye çalışmak yerine anlamaya çalışır mısın?
2. Sevdiğin bir insanla tartıştığında onu kırmadan duygularını ifade edebilir misin?
3. Sevdiğin kişi seni meşgul olduğu için aramadığında anlayış gösterebilir misin?
4. Karşındaki kişi kötü bir gün geçirdiğinde kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilir misin?
5. Sevdiğin kişiye karşı kıskançlık duygunu kontrol edebiliyor musun?
6. Sevgiyi sadece romantik ilişkilerle sınırlı görmüyor musun?
7. Sevdiğin kişinin özgür olmasına ve kendi hayatını yaşamasına saygı duyar mısın?
8. Sevgi gösterilmediğinde, sadece beklentiyle değil, karşılıksız da sevebilir misin?
9. Bir ilişkide sadece mutlu anlarda değil, zor zamanlarda da sevgiyle kalabilir misin?
10. Sevginin zamanla emekle büyüyen bir şey olduğuna inanıyor musun?
Sen sevmeyi biliyorsun!
Sen sevmeyi bilmiyorsun!
