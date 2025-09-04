Gerçekten Sevmeyi Biliyor musun?

Sen, bir kalbi sadece sevmek için değil, onu anlamak, ona sabretmek, onu büyütmek için de sarıp sarmalamayı bilen nadir insanlardansın. Sevgi seninle yalnızca bir duygu değil, bir eylem… Küçük ayrıntılarda, sessiz kalışlarda, destek oluşlarda, göz göze gelişlerde kendini gösteren bir bütünlük. Senin sevginde acele yok, çıkar yok, oyun yok. Sen sevmeyi, yargılamadan dinlemeyi, olduğu gibi kabul etmeyi, zaman tanımayı biliyorsun. Sevmek senin için bir sahiplenme değil; bir yol arkadaşlığı, bir varoluş biçimi. İnsanlar çoğu zaman sadece sevilmek ister. Ama sen… Sen gerçekten sevmeyi biliyorsun. Kalbinden eksilmeyen o içtenlikle, iyilikle, sadakatle…