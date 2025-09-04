onedio
Gerçekten Sevmeyi Biliyor musun?

Gerçekten Sevmeyi Biliyor musun?

Sena Erdoğdu
04.09.2025 - 15:02

Sevgi… Sadece “seni seviyorum” demekle mi başlar, yoksa fedakârlık, sabır ve anlayışla mı şekillenir? Bazen bir dokunuş, bazen sessizce yanında olmak… Gerçekten sevmek, düşündüğümüzden çok daha derin olabilir.

Sen gerçekten sevmeyi biliyor musun? 

Haydiii!

1. Birinin hatalarını gördüğünde onu değiştirmeye çalışmak yerine anlamaya çalışır mısın?

2. Sevdiğin bir insanla tartıştığında onu kırmadan duygularını ifade edebilir misin?

3. Sevdiğin kişi seni meşgul olduğu için aramadığında anlayış gösterebilir misin?

4. Karşındaki kişi kötü bir gün geçirdiğinde kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilir misin?

5. Sevdiğin kişiye karşı kıskançlık duygunu kontrol edebiliyor musun?

6. Sevgiyi sadece romantik ilişkilerle sınırlı görmüyor musun?

7. Sevdiğin kişinin özgür olmasına ve kendi hayatını yaşamasına saygı duyar mısın?

8. Sevgi gösterilmediğinde, sadece beklentiyle değil, karşılıksız da sevebilir misin?

9. Bir ilişkide sadece mutlu anlarda değil, zor zamanlarda da sevgiyle kalabilir misin?

10. Sevginin zamanla emekle büyüyen bir şey olduğuna inanıyor musun?

Sen sevmeyi biliyorsun!

Sen, bir kalbi sadece sevmek için değil, onu anlamak, ona sabretmek, onu büyütmek için de sarıp sarmalamayı bilen nadir insanlardansın. Sevgi seninle yalnızca bir duygu değil, bir eylem… Küçük ayrıntılarda, sessiz kalışlarda, destek oluşlarda, göz göze gelişlerde kendini gösteren bir bütünlük. Senin sevginde acele yok, çıkar yok, oyun yok. Sen sevmeyi, yargılamadan dinlemeyi, olduğu gibi kabul etmeyi, zaman tanımayı biliyorsun. Sevmek senin için bir sahiplenme değil; bir yol arkadaşlığı, bir varoluş biçimi. İnsanlar çoğu zaman sadece sevilmek ister. Ama sen… Sen gerçekten sevmeyi biliyorsun. Kalbinden eksilmeyen o içtenlikle, iyilikle, sadakatle…

Sen sevmeyi bilmiyorsun!

Senin için sevmek sadece kelimelerden ibaret. Güzel cümleler kuruyorsun belki, ama arkasında durmuyorsun. Sevgi senin için belki de bir alışkanlık, bir zorunluluk, belki de sadece o anlık bir ilgi gösterisi... Ama gerçek sevgi böyle değildir. Sevmek; sahip çıkmaktır, dinlemektir, anlamaya çalışmaktır. Zor zamanlarda kaçmak değil, kalmaktır. Her şey yolundayken değil, işler sarpa sardığında da “ben buradayım” diyebilmektir. Gerektiğinde susmayı, gerektiğinde sarılmayı, gerektiğinde özür dilemeyi bilemedin. Çünkü sevgi, sadece “seni seviyorum” demek değildir. Onu hak etmek gerekir. Taşıyabilmek gerekir. Sen bunu hiç öğrenmemişsin.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
