Birbirine Hiç Yakışmayan Dizi Çiftini Seçiyoruz!

Her dizide bir çift vardır ki... izlerken içimizden şöyle deriz: 'Bunlar nasıl sevgili oldu ya?' Ne kimya var, ne uyum, ne de mantık! Hatta bazıları ekranda yan yana bile durmasın istiyoruz. İzlerken cringe oldun, aşklarına hiç inanmadın ya da “yazarlar bu çifti sırf olay çıksın diye yazmış” dedin mi? O zaman doğru yerdesin!

Hangi dizi çifti, birbirine hiç ama hiç yakışmıyor?