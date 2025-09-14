10 Soruda Kendine Bile İtiraf Edemediğin Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!

Kalbinin derinliklerinde sakladığın bir sırra ne dersin? Evet, belki de kendine bile itiraf edemediğin, hatta kabul etmekten kaçındığın bir gerçekten bahsediyorum. O sırrın adı, özlem... Bir süredir hayatında olmayan o kişiyi özlediğini kabul etmek belki de senin için zor. Her gün, her saat, hatta her dakika onunla geçirdiğin o güzel anıları düşünüyorsun. Belki de bir şarkı, bir film, hatta bir koku bile seni ona götürüyor. Fakat bu hissi kabul etmekten kaçınıyorsun. Kendine itiraf edemiyorsun, çünkü bu senin için belki de çok zor. Kendine itiraf etmekten kaçındığın bu özlem, belki de senin en büyük sırrın.