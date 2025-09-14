10 Soruda Kendine Bile İtiraf Edemediğin Şeyi Ortaya Çıkarıyoruz!
Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Peki ya bastırdığın duygularını, göz ardı ettiğin düşüncelerini ya da farkında olmadan sakladığın yönlerini? Bu test, seni yüzleşmeye hazır olmadığını düşündüğün gerçekle karşılaştırmak için hazırlandı. Sadece 10 soruda, bilinçaltında belki de kendine bile itiraf edemediğin bir gerçeği gün yüzüne çıkaracağız.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi ortam seni rahatlatır?
4. Bir sırrın ortaya çıkmak üzere olduğunu hissetsen, ilk tepkin ne olur?
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni en iyi tanımlar?
6. Rüyanda en çok ne görürsün?
7. Biri sana "Nasılsın?" dediğinde genelde ne cevap verirsin?
8. Gerçekler seni korkutuyor mu?
9. Gece yatağa yattığında aklından geçen ilk düşünce ne olur?
10. Son olarak kendinle kaldığında olumsuz şeyler düşünüyor musun?
Kendine itiraf edemediğin şey onu özlediğin!
Kendine itiraf edemediğin şey geçmişin!
Kendine itiraf edemediğin şey değiştiğinin gerçeği!
Kendine itiraf edemediğin şey mutsuz olduğun!
