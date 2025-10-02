Gelmiş Geçmiş En İyi Eurovision Performansımız Hangisiydi?

Eurovision, yıllardır hem müziğin hem de sahne şovlarının kalbinin attığı yer oldu. Türkiye olarak biz de bu büyük sahnede unutulmaz anlar yaşadık; kimi zaman kıyasıya rekabet ettik, kimi zaman ise sahneden alkışlarla ayrıldık. Sertab Erener’in zaferi, Manga’nın fırtına gibi esen performansı, Mor ve Ötesi’nin derin mesajı... Hepsi hafızalarımıza kazındı.