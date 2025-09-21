Psikolog Testi: Senin Gerçek Sorunun Ne?
Hepimizin hayatında zaman zaman karşılaştığı küçük ya da büyük sorunlar vardır. Peki, aslında seni en çok ne zorluyor? Dışarıdan bakınca fark edilmeyen, ama seni içten içe yoran gerçek problem ne? Belki de bilmeden üstünü örttüğün ya da fark etmediğin bir konu, seni geride tutuyor olabilir.
Hazırsan;
Başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana planı son anda iptal ettiğinde nasıl hissedersin?
4. Hangi cümle seni en iyi yansıtır?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
6. Hangisi sana daha tanıdık geliyor?
7. Kendini yalnız hissettiğinde ne yaparsın?
8. Son olarak bir başarı elde ettiğinde ne hissedersin?
Gerçek sorunun: Kontrol takıntısı
Gerçek sorunun: Tükenmişlik sendromu
Gerçek sorunun: Duygusal yalnızlık
Gerçek sorunun: Umursamazlık maskesi
