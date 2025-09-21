onedio
Psikolog Testi: Senin Gerçek Sorunun Ne?

Psikolog Testi: Senin Gerçek Sorunun Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.09.2025 - 15:03

Hepimizin hayatında zaman zaman karşılaştığı küçük ya da büyük sorunlar vardır. Peki, aslında seni en çok ne zorluyor? Dışarıdan bakınca fark edilmeyen, ama seni içten içe yoran gerçek problem ne? Belki de bilmeden üstünü örttüğün ya da fark etmediğin bir konu, seni geride tutuyor olabilir.

Hazırsan; 

Başlayalım!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir arkadaşın sana planı son anda iptal ettiğinde nasıl hissedersin?

4. Hangi cümle seni en iyi yansıtır?

5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?

6. Hangisi sana daha tanıdık geliyor?

7. Kendini yalnız hissettiğinde ne yaparsın?

8. Son olarak bir başarı elde ettiğinde ne hissedersin?

Gerçek sorunun: Kontrol takıntısı

Hayatınızın her anını mükemmel bir düzen içinde yaşamak, her şeyin planlandığı gibi gitmesini beklemek... Bu düşünceler sizi sürekli meşgul ediyor, değil mi? Ancak hayatın ritmi, her zaman bir metronomun dakikliği kadar düzenli olmayabilir. Ve bu tamamen normal! Birçok insanın düştüğü yanılgılardan biri, hayatın her anını kontrol altında tutma arzusudur. Ancak unutmayın, hayat bir nehir gibidir ve biz sadece onun akışına eşlik ederiz. Kontrolü tamamen elinizde tutmak yerine, bazen sadece akışına bırakmanız gerekebilir. Bu, hayatta karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en etkili yollarından biridir. Ve hatırlatmakta fayda var, hata yapmak da tamamen insanca bir durumdur. Kimi zaman, hatalarımız bizi daha güçlü kılar ve hayatın gerçeklerini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu yüzden, hata yapmaktan korkmayın. Kendinize karşı dürüst olun ve hatalarınızdan öğrenin. Çünkü unutmayın, hatalarınızın üzerine gitmek, sizi daha da geliştirir ve hayatın tadını çıkarmanızı sağlar.

Gerçek sorunun: Tükenmişlik sendromu

Hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorgun düşmüş olduğunu hissediyor olabilirsin. Belki de sürekli güçlü olmaya çalışmanın getirdiği yükün altında eziliyorsun. Hayat bazen zorlu olabilir ve bu zorluklarla başa çıkmak için kendimizi sürekli olarak güçlü göstermeye çalışırız. Ancak unutma ki, herkesin bir molası hakkı vardır. Kendine vakit ayırmak, biraz dinlenmek ve yeniden enerji toplamak... İşte tam da bunlara ihtiyacın var. Bir an dur ve derin bir nefes al. Evrenin seninle olduğunu ve her şeyin yoluna gireceğini unutma. Kendine biraz şefkat göster, çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendine bir mola ver ve bu mola süresince kendini yeniden keşfet. Kendine vakit ayırmak, aslında hayatın en büyük lükslerinden biri. Ve unutma, her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Kendine biraz izin ver, çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun.

Gerçek sorunun: Duygusal yalnızlık

Sosyal çevrenizle, dostlarınızla, belki de sevdiklerinizle aranızda bir bağ kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durum, sizi daha da içe kapanık yapabilir, belki de duygularınızı bastırma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ancak unutmayın ki, bu duygularınızı bastırmak yerine, onları sağlıklı ve etkili yollarla ifade etmeyi öğrenmek, hem sizin için hem de çevrenizdekiler için çok daha iyi olacaktır. Duygularınızı anlamak ve ifade etmek, aslında bir sanat gibidir. Bu sanatı öğrenmek ve uygulamak, hayatınızı daha dolu dolu yaşamanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi daha iyi anlamak ve ifade etmek, hem kendinize hem de çevrenize karşı daha anlayışlı olmanızı sağlayacaktır. Unutmayın, duygularınızı bastırmak yerine, onları kabul etmek ve ifade etmek, sizi daha mutlu ve daha sağlıklı bir birey yapacaktır. Duygularınızı bastırmak yerine, onları sağlıklı yollarla ifade etmeyi öğrenin ve hayatınızı daha dolu dolu yaşayın!

Gerçek sorunun: Umursamazlık maskesi

Dışarıdan bakıldığında, belki de biraz soğuk ve ilgisiz gibi görünüyorsun. Ancak bu, sana özgü bir savunma mekanizması olabilir. Bu durum, biraz magazinsel bir dilde ifade edilirse, sanki bir ünlü gibi herkesin gözleri üzerindeymişsin gibi hissediyorsun ve bu durum seni biraz yoruyor olabilir. Bir yandan da, bu durumun aslında bir ilgisizlik olmadığını, belki de daha çok bir tür savunma mekanizması olduğunu düşünüyorum. Yani, 'Hiçbir şey umurumda değil' demen aslında, her şeyin seni biraz yoruyor olduğunu gizlemek için kullanılan bir taktik olabilir. Bu durum, biraz da olsa, hayatın karmaşasından biraz uzaklaşmak, biraz nefes almak için belki de en iyi yol olabilir. Sonuçta, herkesin biraz mola hakkı vardır, değil mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
