Siz bir gün evlenecek misiniz? 

Aşkınızın kıvılcımı bir yıldız kadar parlak, bağınız bir dağ kadar sağlam ve iletişiminiz kristal bir gökkuşağı kadar net. Geleceğe dair hayalleriniz, bir ressamın fırçasından dökülen renkler kadar uyumlu ve birbirini tamamlayıcı. Evet, doğru tahmin ettiniz, bu hikayenin sonunda sizi bekleyen, çiçeklerle süslü, romantik bir nikah masası olabilir. Ancak hayatın getirdiği engeller, bu masalsı hikayenin bir parçası. Belki de bir yol ayrımı, belki de sizi bir süreliğine ayıracak bir fırtına. Ama endişelenmeyin, çünkü sizin aşkınız bu engelleri aşmak için yeterince güçlü. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebilir, her fırtınayı birlikte durdurabilirsiniz. Bu yolculukta belki de en önemli olan, birlikte olduğunuz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğinizi bilmektir. Çünkü sizin aşkınız, engelleri aşmayı bilen bir aşk. Ve bu aşkla, nikah masasına oturmanız sadece zaman meselesi.