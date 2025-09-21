Siz Bir Gün Evlenecek misiniz?
Evlilik, hayatın en büyük dönüm noktalarından biri… Peki ya senin kaderin ne? Bir gün mutluluğa, aşk dolu bir yuvaya adım atacak mısın? Yoksa hayatın farklı sürprizleri mi seni bekliyor? Her ilişki bir gün bitebilir ama sonunda kaderinde o kişi varsa bir şekilde tekrar yollarınız birleşecektir.
Siz bir gün evlenecek misiniz?
1. Onunla geleceğe dair hayaller kurarken kendini mutlu hissediyor musun?
2. Ailene ya da yakın arkadaşlarına ondan sık sık bahsediyor musun?
3. Zor zamanlarında ilk aradığın kişi o mu?
4. Fikir ayrılıklarında saygılı bir şekilde konuşabiliyor musunuz?
5. Onunla aynı evde yaşamayı hayal ettiğinde kendini rahat hissediyor musun?
6. Aranızda güven problemi olduğunu düşünüyor musun?
7. Onunla vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor musun?
8. O seni olduğun gibi kabul ediyor mu?
9. Evlenme fikri seni korkutuyor mu?
10. Son olarak her ayrılığınızda tekrar barışıyor musunuz?
Siz bir gün evleneceksiniz!
Henüz yolun başında olabilir misiniz?
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Hiç evlenmedim çünkü gerek yoktu evimde kocanın yerini doldurabilen üç hayvan besliyorum; Her sabah hırlayan bir köpek, bütün gün boyunca küfür eden bı papağ... Devamını Gör