Bir Türlü Ondan Uzaklaşamıyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.10.2025 - 15:04

Bazen birine öyle bağlanırız ki, mantığımız “Uzak dur” dese bile kalbimiz bir şekilde geri döner. Bir mesaj, bir bakış, bir anı… Hepsi seni onun yörüngesine geri çeker. Kimi zaman bu bir aşk olur, kimi zaman bir dostluk ya da geçmişten kalan bir bağ. Her ne olursa olsun, sen ondan uzaklaşmak istedikçe bir şey seni geri çağırır.

1. Onu sosyal medyada gizlice kontrol ediyor musun?

2. Yeni bir şey yaşadığında, aklına ilk onun gelmesi normal mi?

3. Ortak arkadaşlardan onunla ilgili haber almak seni heyecanlandırıyor mu?

4. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda hemen geçmişe mi gidiyorsun?

5. Biri ona benzediğinde gözlerin istemsizce takılıyor mu?

6. Onunla olasılıkları hala zihninde kurup duruyor musun?

7. Hayatına yeni biri girse bile onunla kıyaslama yapıyor musun?

8. Seni incitse bile onu savunacak bahaneler buluyor musun?

9. Onunla karşılaşma ihtimali seni hala heyecanlandırıyor mu?

10. Son olarak gerçekten bitirdiğine kendini ikna edemiyor musun?

Evet hala ondasın…

Bir magazin dergisini okurken karşılaşabileceğin cinsten bir aşk hikayesi bu. Kendini inkârın soğuk ve rahatlatıcı kollarına bırakmışsın. Zihnin ve kalbin, onunla geçirdiğin anıların etrafında pervane gibi dönüyor. Belki de bu durumun farkında bile değilsin, belki de bu duygusal labirentin içinde kaybolmuş durumdasın. Bir yandan da belki de hala bitmemiş bir aşk hikâyesinin içindesin. Belki de hala onunla paylaşılacak sayısız anı, yaşanacak bir dolu macera var. Ama unutma ki, duygular zamanla değişebilir, dönüşebilir. Bugün ona duyduğun özlem, yarın başka bir hisse dönüşebilir. Kendine karşı nazik ol, kendini suçlama. Ama aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmekten de kaçma. Belki de bu yüzleşme, seni bekleyen yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Kendine izin ver, duygularını kabullen ve ne olursa olsun, hayatın akışına kendini bırak. Unutma, her hikaye sonunda güzel biter. Senin hikayenin sonu da belki şu anda düşündüğünden çok daha güzel olacak.

Sen ondan uzaklaşabiliyorsun!

Hayatın karmaşası içinde geçmişi geride bırakmayı başardığını görmek, gerçekten etkileyici. Belki de geçmişin gölgesinde hala bazı izler var, ama unutma, artık bu izler seni durduran değil, aksine daha da güçlendiren hatıralar. Çünkü onlar senin ne kadar güçlü olduğunu, nelerle baş edebileceğini gösteriyor. Bir zamanlar belki seni üzen, belki de seni zor duruma sokan bu anılar, şimdi senin en değerli deneyimlerin. Onlar sayesinde bugünkü sen oldun ve gelecekteki sen olacaksın. İşte bu yüzden, geçmişteki izler asla silinmez, onlar zamanla senin parçan olur ve seni sen yapar. Şimdi, tüm bu deneyimlerle donanmış bir şekilde, yoluna odaklanmaya devam et. Çünkü belki de tam da bu yolda, yeni başlangıçlar seni bekliyor olabilir. Kim bilir, belki de hayatın sana sunduğu bu yeni fırsatlar, seni daha da ileriye taşıyacak.

Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
