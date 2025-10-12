Bir Türlü Ondan Uzaklaşamıyor musun?
Bazen birine öyle bağlanırız ki, mantığımız “Uzak dur” dese bile kalbimiz bir şekilde geri döner. Bir mesaj, bir bakış, bir anı… Hepsi seni onun yörüngesine geri çeker. Kimi zaman bu bir aşk olur, kimi zaman bir dostluk ya da geçmişten kalan bir bağ. Her ne olursa olsun, sen ondan uzaklaşmak istedikçe bir şey seni geri çağırır.
1. Onu sosyal medyada gizlice kontrol ediyor musun?
2. Yeni bir şey yaşadığında, aklına ilk onun gelmesi normal mi?
3. Ortak arkadaşlardan onunla ilgili haber almak seni heyecanlandırıyor mu?
4. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda hemen geçmişe mi gidiyorsun?
5. Biri ona benzediğinde gözlerin istemsizce takılıyor mu?
6. Onunla olasılıkları hala zihninde kurup duruyor musun?
7. Hayatına yeni biri girse bile onunla kıyaslama yapıyor musun?
8. Seni incitse bile onu savunacak bahaneler buluyor musun?
9. Onunla karşılaşma ihtimali seni hala heyecanlandırıyor mu?
10. Son olarak gerçekten bitirdiğine kendini ikna edemiyor musun?
Evet hala ondasın…
Sen ondan uzaklaşabiliyorsun!
