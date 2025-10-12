Bir Türlü Ondan Uzaklaşamıyor musun?

Hayatın karmaşası içinde geçmişi geride bırakmayı başardığını görmek, gerçekten etkileyici. Belki de geçmişin gölgesinde hala bazı izler var, ama unutma, artık bu izler seni durduran değil, aksine daha da güçlendiren hatıralar. Çünkü onlar senin ne kadar güçlü olduğunu, nelerle baş edebileceğini gösteriyor. Bir zamanlar belki seni üzen, belki de seni zor duruma sokan bu anılar, şimdi senin en değerli deneyimlerin. Onlar sayesinde bugünkü sen oldun ve gelecekteki sen olacaksın. İşte bu yüzden, geçmişteki izler asla silinmez, onlar zamanla senin parçan olur ve seni sen yapar. Şimdi, tüm bu deneyimlerle donanmış bir şekilde, yoluna odaklanmaya devam et. Çünkü belki de tam da bu yolda, yeni başlangıçlar seni bekliyor olabilir. Kim bilir, belki de hayatın sana sunduğu bu yeni fırsatlar, seni daha da ileriye taşıyacak.