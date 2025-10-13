Aslında Kimi Unutamadın?

O, kalbini paramparça eden kişi olabilir, belki de seni en çok yaralayan kişi. Ancak, aynı zamanda, en büyük dönüşümünü de ona borçlusun. Onunla geçirdiğin o acı dolu günler, seni bugünkü sen yapan en önemli etken oldu. Unutmak mı? Hayır, unutmadın. Çünkü acı, seni sen yapan yer oldu. Her bir yara, seni daha da güçlendirdi, daha da olgunlaştırdı. Belki de affettin onu, belki de tüm o acıları bir kenara bıraktın. Ama unutmadın... Çünkü unutmak, seni sen yapan o deneyimleri silmek demek olurdu. Ve sen, tüm bu yaşadıklarınla, daha da güçlü bir birey oldun. Evet, belki o seni en çok kırdı. Ama aynı zamanda, seni en çok dönüştüren de oydu. Ve belki de bu yüzden, ona karşı hislerin hala bir yerlerde saklı. Çünkü onunla geçirdiğin her an, seni daha da güçlü bir birey yaptı. Ve belki de bu yüzden, onu affettin ama unutmadın...