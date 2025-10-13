Aslında Kimi Unutamadın?
Zaman geçti. Günler, aylar, belki yıllar… Ama bazı insanlar gitse de izleri kalır. Bir bakış, bir şarkı, sokakta gördüğün tanımadığın biri… Hepsi sana onu anımsatabilir. Çoktan unuttuğunu sandığın bir kişi, bir duygu, bir anı… hiç beklemediğin bir anda yeniden canlanır. Peki gerçekten unuttun mu? Yoksa sadece alıştın mı onun yokluğuna?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi şarkı seni anında geçmişe götürür?
4. Onu hatırladığında aklına ilk gelen şey ne?
5. Onunla en çok nerede vakit geçirirdiniz?
6. Ayrılık nasıl oldu?
7. Sosyal medyada onu en son ne zaman stalkladın?
8. Son olarak onun hakkında en çok neyi merak ediyorsun?
İlk aşkın hala kalbinde!
Sana veda etmeden giden!
Seni en çok yaralayan!
Sadece anılarda kalan!
