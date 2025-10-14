Güç oyunları senin yaşam tarzın, adeta ikinci doğan. Bir gülümseme, bir sarılma, belki de bir bakış; ama herkesin aklının bir köşesinde seninle ilgili bir korku var. Bu korku, seninle başa çıkmak için ne gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Çünkü sen, stratejik bir zekaya sahipsin ve bu zekayı kullanarak herkesin zayıf noktasını bulmayı başarıyorsun. Entrika, senin için bir yaşam biçimi. Her hareketin, her sözün, hatta her sessizliğin bile bir anlamı, bir hedefi var. Asla doğrudan saldırmazsın, çünkü senin savaş tarzın bu değil. Sen, düşmanlarını zayıf noktalarından vurmayı tercih edersin. Onların en korunmasız oldukları anı bekler, en hassas yerlerine dokunursun. Zeka, senin en güçlü silahın. Her durumu, her kişiyi, her olayı hızlıca analiz eder, sonuçları bir kenara not eder ve gerektiğinde kullanırsın. Bu yeteneğin, seni diğerlerinden farklı kılar ve güç oyununda hep bir adım önde olmanı sağlar.