Hangi Türk Dizisi Karakteri Gibi Psikopatsın?

Sena Erdoğdu
14.10.2025 - 15:05

Türk dizileri sadece romantik sahnelerle değil, aynı zamanda unutulmaz psikopat karakterleriyle de hafızalara kazındı! Bazen bir gülümsemenin altında saklanan karanlık bir taraf, bazen ise intikam için gözü dönmüş bir zihin… Peki senin içindeki gizli 'dizi psikopatı' kim?

1. Biri seni sırtından bıçakladı, ne yaparsın?

2. Güç senin için ne ifade ediyor?

3. Birini manipüle ederken neye dikkat edersin?

4. Sinirlendiğinde nasıl tepki verirsin?

5. Dostluk senin için ne ifade ediyor?

6. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?

7. Hayatının bir film türü olsaydı, hangisi olurdu?

8. Son olarak sana yapılan bir şeyi unutmaz mısın?

Kudret (Avlu)

Dışarıdan bakıldığında buz gibi bir soğukkanlılıkla karşılaşılır, fakat içeride lavlarıyla yanıp tutuşan bir volkan gizlidir. Her zaman kendi adaletini kendi sağlar, hiç kimseye muhtaç olmadan. Kinini içinde büyütür, sessiz sedasız, adeta bir fırtına öncesi sessizliği gibi. Bu sessiz güç, onu hafife almayı kolaylaştırır herkes için... Ancak işte tam da bu noktada yanılırlar. Çünkü o, harekete geçtiğinde tüm dünyayı sarsacak bir güce dönüşür. Herkesin göz ardı ettiği bu sessiz güç, bir anda tüm dikkatleri üzerine toplar ve hafife alınan sessizliği, bir anda herkesin kulaklarında yankılanan bir çığlık haline gelir.

Ercüment Çözer

Hayatın karmaşık döngüsünde sen, sisteme olan inancını yitirmiş, kendi kurallarını belirlemiş bir kahramansın. Düzeni, toplumun kabul ettiği normlardan çok, kendi doğruların üzerine inşa etmişsin. Adalete olan bakış açın, çoğunluğun aksine, parayla değil zekâyla ölçülüyor. Her hamlenle, her kararınla adaleti dağıtıyorsun; belki de bu yüzden her zaman birkaç adım öndesin. Eylemlerinin her biri, kendi içinde bir sebep taşıyor. Ancak bu sebepleri anlamak, çoğu kişi için bir muamma. Belki de bu yüzden, yaptıklarının ardındaki gerçek anlamı çözmek, birçokları için zorlayıcı bir bulmaca haline geliyor. Ama sen, bu bulmacayı çözme peşinde değilsin. Çünkü senin için önemli olan, kendi doğrularınla, kendi düzeninde ilerlemek ve adaleti, zekânla dağıtmak.

Temmuz (Ezel)

Geçmişin, senin kim olduğunu belirleyen anahtar oldu. Dışarıdan bakıldığında, duygusuz bir tablo çizmiş olabilirsin ama aslında içindeki duygusal fırtınalar, bir volkanın lavları gibi kaynıyor. İçindeki bu fırtınalar, seni sen yapan, karakterini şekillendiren unsurlar. Sadakat, senin için bir yaşam biçimi, adeta kutsal bir değer. İhanet ise senin için affedilmez bir suç, kabul edilemez bir hata. Sadakatine verdiğin değer, seni diğerlerinden farklı kılan, özgünleştiren bir özellik. Düşmanların bile seni hayranlıkla izliyor, çünkü senin ne yapacağını, hangi hamleyi atacağını asla kestiremiyorlar. Bu belirsizlik, onların gözünde seni daha da çekici ve ilgi çekici kılıyor. Senin adımlarını tahmin etmek, bir bulmacayı çözmek kadar zor ve karmaşık.

Merve Aksak (Ufak Tefek Cinayetler)

Güç oyunları senin yaşam tarzın, adeta ikinci doğan. Bir gülümseme, bir sarılma, belki de bir bakış; ama herkesin aklının bir köşesinde seninle ilgili bir korku var. Bu korku, seninle başa çıkmak için ne gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Çünkü sen, stratejik bir zekaya sahipsin ve bu zekayı kullanarak herkesin zayıf noktasını bulmayı başarıyorsun. Entrika, senin için bir yaşam biçimi. Her hareketin, her sözün, hatta her sessizliğin bile bir anlamı, bir hedefi var. Asla doğrudan saldırmazsın, çünkü senin savaş tarzın bu değil. Sen, düşmanlarını zayıf noktalarından vurmayı tercih edersin. Onların en korunmasız oldukları anı bekler, en hassas yerlerine dokunursun. Zeka, senin en güçlü silahın. Her durumu, her kişiyi, her olayı hızlıca analiz eder, sonuçları bir kenara not eder ve gerektiğinde kullanırsın. Bu yeteneğin, seni diğerlerinden farklı kılar ve güç oyununda hep bir adım önde olmanı sağlar.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
