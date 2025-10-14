Hangi Türk Dizisi Karakteri Gibi Psikopatsın?
Türk dizileri sadece romantik sahnelerle değil, aynı zamanda unutulmaz psikopat karakterleriyle de hafızalara kazındı! Bazen bir gülümsemenin altında saklanan karanlık bir taraf, bazen ise intikam için gözü dönmüş bir zihin… Peki senin içindeki gizli 'dizi psikopatı' kim?
1. Biri seni sırtından bıçakladı, ne yaparsın?
2. Güç senin için ne ifade ediyor?
3. Birini manipüle ederken neye dikkat edersin?
4. Sinirlendiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Dostluk senin için ne ifade ediyor?
6. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?
7. Hayatının bir film türü olsaydı, hangisi olurdu?
8. Son olarak sana yapılan bir şeyi unutmaz mısın?
Kudret (Avlu)
Ercüment Çözer
Temmuz (Ezel)
Merve Aksak (Ufak Tefek Cinayetler)
