Dilbilgisi Testi! Türkçeye Ne Kadar Hakimsin?
Türkçe, köklü geçmişi ve zengin yapısıyla dünyanın en etkileyici dillerinden biri. Peki, sen bu güzel dile ne kadar hakimsin? Noktalama işaretlerinden cümle yapılarına, fiil çekimlerinden eklerin doğru kullanımına kadar dil bilgisi konularında kendine güveniyor musun? Bu testte, hem bilgini ölçme fırsatı bulacak hem de Türkçeyle olan bağını güçlendireceksin. Hazırsan, kalem kağıda gerek yok sadece dikkatini topla ve soruları yanıtla!
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
4. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması vardır?
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımı vardır?
6. “Ki” bağlacının yazımı açısından yanlış olan cümle hangisidir?
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığı vardır?
8. Aşağıdakilerden hangisi bir anlatım bozukluğudur?
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki eksik kullanılmıştır?
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) yoktur?
