En Olaylı Ünlüyü Seçiyoruz!

En Olaylı Ünlüyü Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer
28.10.2025 - 16:01

Kimisi attığı bir tweet'le, kimisi yaptığı açıklamayla, kimisi de özel hayatıyla gündemden hiç düşmüyor! Sosyal medyanın gözü sürekli onların üzerinde. Bazıları çok gerçek bulunuyor, bazılarıysa fazla olaylı! Şimdi sıra sende! 👇

Aşağıdaki ünlüler arasından en olaylı ünlü tacını hak eden ismi seçiyoruz!

Seç bakalım!

