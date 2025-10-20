Yüzde Kaç Müthişsin?

Senin müthişlik seviyen sessiz ama etkileyici. İnsanlar seni tanıdıkça büyüleniyor, çünkü sende abartısız bir özgüven ve derinlik var. Dışarıdan sade görünsen de iç dünyanda büyük bir güç saklı. Belki fark edilmek için çabalamıyorsun ama bir gün herkes senin bu zarif ışığını görecek. Müthişliğin sakin bir güç gibi: sessiz, ama asla sönmeyen.