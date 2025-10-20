onedio
Yüzde Kaç Müthişsin?

İnci Döşer
20.10.2025 - 08:26

Kendini bazen çok havalı, bazen de tamamen sıradan mı hissediyorsun? Herkesin içinde bir müthişlik potansiyeli var ama kiminde bu yüzde 30, kiminde ise 100! Bakalım sende ne kadarmış? 

Hadi teste!

1. Sabah aynaya baktığında genellikle ne düşünürsün?

2. İnsanlar seni ilk tanıdığında genelde ne der?

3. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

4. Modun düştüğünde seni ne toparlar?

5. Sosyal medyada nasıl birisin?

6. Risk almaktan korkar mısın?

7. Kendi enerjini bir kelimeyle tanımlasan ne olurdu?

8. Birinin seni övdüğünü duyunca ne hissedersin?

9. Günün sonunda aynaya bakıp ne söylersin?

10. İnsanlar arasında dikkat çekmenin yolu sence nedir?

Sen %40 müthişsin!

Senin müthişlik seviyen sessiz ama etkileyici. İnsanlar seni tanıdıkça büyüleniyor, çünkü sende abartısız bir özgüven ve derinlik var. Dışarıdan sade görünsen de iç dünyanda büyük bir güç saklı. Belki fark edilmek için çabalamıyorsun ama bir gün herkes senin bu zarif ışığını görecek. Müthişliğin sakin bir güç gibi: sessiz, ama asla sönmeyen.

Sen %65 müthişsin!

Senin enerjin bulaşıcı! Girdiğin ortamlarda insanlara iyi gelir, pozitifliğinle fark edilirsin. Kendini bazen sorgulasan da içindeki kıvılcım hep canlı. Küçük şeylerden keyif alır, hayata mizahla yaklaşırsın. İnsanlar senin yanındayken rahat hisseder; çünkü senin müthişliğin “doğal bir ışık” gibi yayılır. Azıcık daha özgüven ekledin mi, parlaman kaçınılmaz!

Sen %80 müthişsin!

Senin enerjin ve karizman öyle güçlü ki, fark edilmemek imkânsız! Hayata renk katıyor, bulunduğun her yerde bir iz bırakıyorsun. Ne çok iddialısın, ne de geri planda tam kıvamındasın. Hem içten hem özgüvenli olmayı başarmışsın. Müthişliğin yalnızca görünüşle değil, tavırla, duruşla, gülüşle. Sen girdiğin yeri aydınlatan bir ışıksın!

Sen %100 müthişsin!

Kendini iyi tanıyor, hayatın her alanında ışığını gösteriyorsun. İnsanlar seni gördüğünde enerjini hissediyor; bir sözün bile etkileyici olabiliyor. Kendini sevmeyi çözmüşsün ve bu, çevrene de yansıyor. Özgüvenin kibirli değil; ilham verici. Yüzde 100 müthiş olmanın sırrı, tamamen kendin olmanda. Işığınla parlamaya devam et, çünkü bu dünya biraz da senin ışıltınla güzel. ✨

