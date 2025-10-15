onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kıskançlığın Ne Boyutta?

Kıskançlığın Ne Boyutta?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 09:09

Hepimiz bazen kıskanırız; ama kimimiz bunu içinde yaşar, kimimiz ortalığı yakar geçer! Bu testte sorulara vereceğin cevaplara göre, kıskançlığının hangi boyutta olduğunu öğreneceksin. 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partnerin arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, senin haberin yok. Ne yaparsın?

2. Sosyal medyada sevgilinin birine yorum yaptığını gördün.

3. Partnerin eski sevgilisinden bahsetti. Ne yaparsın?

4. Birinin başarıları övülüyor. Nasıl tepki verirsin?

5. Kıskançlığın hiç sana zarar verdi mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin sana geç mesaj attı. Ne yaparsın?

7. Arkadaş grubunda senden daha fazla dikkat çeken biri var.

8. Birinin senden daha dikkat çekici giyinmesi seni etkiler mi?

9. Partnerin seni başkalarıyla kıyasladığında?

10. Eski sevgilinin hayatına biri girdiğinde ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıskançlık seviyen çok düşük!

Güven, senin için hayatın en önemli unsurlarından biri. İnsanların özgür iradeleriyle hareket etmeleri, kendi kararlarını verme hakkına sahip olmaları konusunda son derece hassassın. Kendini başkalarıyla kıyaslama ihtiyacı duymazsın, çünkü sen kendi yolunda ilerleyen, kendi hikayesini yazan birisin. Evet, kıskanmak senin doğanda var. Ancak bu duyguyu kontrol altına almayı da çok iyi biliyorsun. Kıskançlık, senin için bir kontrol mekanizması değil, bir ilişkideki sevginin, ilginin bir göstergesi. Bu duyguyu sağlıklı bir şekilde yönetir, partnerine baskı yapmaz, onun özgürlüğünü kısıtlamazsın. Sınırlar konusunda da oldukça bilinçlisin. Duygularına hâkim olmayı başarır, onları kontrol etmeyi öğrenmişsindir. Bu, senin olgunluğunun ve sağlıklı bir ilişki anlayışının bir göstergesi. Partnerin, senin bu olgun ve anlayışlı yaklaşımına karşı minnettarlık duyabilir. Çünkü sen, ona hem sevgi dolu bir ilişki sunuyor, hem de özgür bir birey olarak kendi kararlarını verme hakkını tanıyorsun. Bu, günümüz ilişkilerinde oldukça nadir bulunan bir özellik ve senin bu yaklaşımın, ilişkinizi daha da güçlü kılabilir.

Kıskançlık seviyen dengede!

Bazen, içinden geçen duyguların yoğunluğuyla birlikte bir tutam kıskançlık hissettiğini fark ediyorsun. Ancak, bu duyguyu tamamen kontrol altında tutmayı başarıyorsun. Sevdiğin birine karşı hislerin, sahiplenme ihtiyacını doğuruyor. Ancak, bu sahiplenme duygusunu, onun özgürlüğünü kısıtlamadan, ona yeterli alan tanıyarak ifade ediyorsun. Elbette, bu durum seni zaman zaman hafif bir tedirginliğe sürüklüyor. Ancak, bu tedirginlikler karşısında bile mantığını ön planda tutmayı başarıyorsun. Bu dengeyi sağlama yeteneğin, seni ilişkilerinde güvenilir ve sevilen biri haline getiriyor. Bu özelliklerin, seninle birlikte olan kişinin gözünde seni daha da değerli kılıyor. İlişkilerindeki bu denge ve sağduyu, seni her zaman tercih edilen, değer verilen biri yapıyor. İşte bu yüzden, seninle birlikte olanlar seni her zaman güvende hissettiriyor ve sevgi dolu bir atmosfer yaratıyorsun.

Kıskançlık seviyen yüksek!

Kıskançlık, kalbinin en derinlerinden gelen duygusal bir refleks. Sevdiklerini kaybetme korkusu, bazen seni tamamen ele geçirebiliyor, tüm düşüncelerini ve hislerini istila ediyor. İçinde bir yerlerde, güvenmek istiyorsun. Ancak, iç sesin sürekli olarak 'Ya giderse?' diye fısıldıyor, bu da seni daha da huzursuz ediyor. Bu durum, enerjini tüketse ve seni yorsa da, sevdiğin kişiye ne kadar değer verdiğini, onu ne kadar çok önemsediğini gösteriyor. Ancak unutma ki, kontrol sende olmalı, duygularında değil. Duyguların seni yönetmemeli, sen duygularını yönetmelisin. Bu, sağlıklı bir ilişki için vazgeçilmez bir unsurdur. Kıskançlık, dozunda olduğunda sevgiyi gösterirken, aşırıya kaçtığında ilişkileri zedeler. Bu nedenle, kıskançlığı kontrol altında tutmak ve onunla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak önemlidir.

Kıskançlık seviyen tehlikeli boyutta!

Aşk ve sahiplenme senin için birbiriyle özdeşleşmiş durumda. Sevdiklerini başkalarıyla paylaşmak, sana adeta bir Himalaya tırmanışı kadar zor geliyor. Kıskançlık duygusu, senin kalbinde bir volkan gibi, en ufak bir etkiyle patlama noktasına gelebiliyor. Bu yoğun duygusal hali yaşamak, bir maraton koşmaktan daha yorucu olabilir. Ancak unutma, bazen geri çekilip herkesin nefes almasına izin vermek gerekiyor. Çünkü gerçek aşk, aslında bir nebze de olsa güven üzerine inşa edilir. Bu yüzden, sevdiklerine karşı hissettiğin bu yoğun sahiplenme duygusunu biraz olsun hafifletmeye çalış. Unutma, aşk bir yarış değil, birlikte yürünecek bir yolculuktur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın