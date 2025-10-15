Kıskançlığın Ne Boyutta?
Hepimiz bazen kıskanırız; ama kimimiz bunu içinde yaşar, kimimiz ortalığı yakar geçer! Bu testte sorulara vereceğin cevaplara göre, kıskançlığının hangi boyutta olduğunu öğreneceksin.
Hadi teste!
1. Partnerin arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, senin haberin yok. Ne yaparsın?
2. Sosyal medyada sevgilinin birine yorum yaptığını gördün.
3. Partnerin eski sevgilisinden bahsetti. Ne yaparsın?
4. Birinin başarıları övülüyor. Nasıl tepki verirsin?
5. Kıskançlığın hiç sana zarar verdi mi?
6. Partnerin sana geç mesaj attı. Ne yaparsın?
7. Arkadaş grubunda senden daha fazla dikkat çeken biri var.
8. Birinin senden daha dikkat çekici giyinmesi seni etkiler mi?
9. Partnerin seni başkalarıyla kıyasladığında?
10. Eski sevgilinin hayatına biri girdiğinde ne hissedersin?
Kıskançlık seviyen çok düşük!
Kıskançlık seviyen dengede!
Kıskançlık seviyen yüksek!
Kıskançlık seviyen tehlikeli boyutta!
