First Dateni Planla, Nasıl Geçeceğini Söyleyelim!
İlk buluşma heyecanı bir benzersizdir: küçük detaylar, doğru plan ve iki tarafın enerjisi bir araya gelince ya unutulmaz bir an yaşanır ya da “iyi ki denemişim” dersin. Bu testte senin ideal first date planına göre o günün nasıl geçeceğini, hangi anların öne çıkacağını ve buluşmanın sonunda ne hissedeceğini söylüyoruz. Hazırsan seçimlerini dürüstçe yap sonuçlar seni şaşırtabilir!
1. İlk buluşma için nerede buluşmayı tercih edersin?
2. Hazırlanırken en çok neye önem verirsin?
3. Buluşma başlangıcında senin ilk hamlen ne olur?
4. Konuşma akışı nasıl olmalı sence?
5. Yemek/atıştırma tercihin nedir?
6. Müzik ve ortam senin için önemli mi?
7. İlk buluşmada hangi davranış seni en çok etkiler?
8. Buluşma sırasında sessizlik olursa sen nasıl tepki verirsin?
9. Buluşma sonrası ilk hareket senin mi olur yoksa karşı taraf mı beklenmeli?
10. Buluşmanın sonunda nasıl bir veda istersin?
Senin ilk buluşman romantik geçecek!
Senin ilk buluşman eğlenceli geçecek!
Senin ilk buluşman anlamlı ve derin geçecek!
Senin ilk buluşman garip ama iyi geçecek!
