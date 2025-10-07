Ne Zaman Sağlıklı Bir İlişkin Olacak?
Herkesin ilişki zamanlaması farklıdır: bazıları hızla, bazıları ise kendi ritmine göre ilerler. Bu test, duygusal hazır bulunuşluğunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz önüne alarak sana olası zaman aralıkları hakkında bir fikir verecek.
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkide en çok neyi arıyorsun?
4. Birine bağlanmadan önce en çok hangi konuda emin olmak istersin?
5. Geçmiş ilişki yaralarıyla ilgili durumun nedir?
6. Yeni biriyle tanıştığında nasıl hissedersin?
7. İletişimde hangi yaklaşımı tercih edersin?
8. Düzenli bir ilişki senin için ne kadar öncelikli?
9. Zor bir durumla karşılaştığında partnerinden ne beklersin?
10. Yakın arkadaş çevren ve sosyal hayatın nasıldır?
Senin 2 ay içinde sağlıklı ilişkin olacak!
Senin 6 ay içinde sağlıklı bir ilişkin olacak!
Senin 1 yıl içinde sağlıklı bir ilişkin olacak!
Senin uzun bir süre sağlıklı ilişkin olmayacak!
