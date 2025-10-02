onedio
Aşkta Kaybetmenin Nedeni Ne?

Aşkta Kaybetmenin Nedeni Ne?

02.10.2025 - 17:04

Aşkta hepimiz zaman zaman kaybediyoruz. Bazen yanlış seçimlerden, bazen kendi hatalarımızdan, bazen de kaderin oyunundan… Ama aslında her birimizin ilişkilerde kaybetmesinin kendine özgü bir nedeni var. Seninki ne olabilir?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersin?

4. İlişki içinde kendini nasıl ifade edersin?

5. Terk edildiğinde ilk tepkin ne olur?

6. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

7. İlişkide en çok korktuğun şey ne?

8. Partnerinle iletişimin nasıl olur?

9. Ayrılık sonrası seni en çok ne üzer?

10. Aşkı kaybettiğinde suçu kime atarsın?

Sen fazla gurur yaptığın için kaybediyorsun!

Senin aşkta kaybetme nedenin, gururunun önüne geçmen. Bir şeyleri konuşmak yerine içine atıyor ya da “Benim dediğim olacak” diyorsun. Bu da ilişkide ciddi çatışmalara yol açıyor. Aslında derinlerde çok kırılgan bir yapın var ama bunu gururla gizlemeyi seçiyorsun. İlişkilerde biraz daha alttan almak, esnek olmak sana çok şey kazandırabilir. Yoksa kalbini koruyayım derken sevdiğini kaybedebiliyorsun.

Sen fazla bağlandığın için kaybediyorsun!

Sen ilişkilerde çok bağlı, çok verici ve fazla fedakâr olabiliyorsun. Bu durum seni sevgilinin gözünde değerli kılsa da zamanla “fazla bağımlı” biri gibi görünebilirsin. İlişkide tüm hayatını ona göre şekillendirdiğinde, kendinden çok şey veriyorsun. Bu da dengeyi bozuyor. Aşkı yaşarken kendini de unutmaman gerek. Yoksa sen kaybederken karşındaki güçleniyor.

Sen güvensiz olduğun için kaybediyorsun!

Bilinçaltında en büyük kaybetme sebebin güvensizlik. Her hareketi sorgulaman, sürekli “Acaba?” demen ilişkini zorlaştırıyor. Bu kıskançlık bazen sevgilinin boğulmasına yol açıyor. Aslında sen sadece sevilmek ve değer görmek istiyorsun ama bunu yanlış yansıtıyorsun. Güvenmeyi öğrenmek, sevgini kontrolsüz bir şekilde değil de daha dengeli göstermek aşkını daha uzun ömürlü yapabilir.

Sen çok hızlı ilerlediğin için kaybediyorsun!

Sen birine bağlandığında çok yoğun, çok hızlı yaşıyorsun. Daha tanıma aşamasında hayatını onunla birleştirmeye kalkıyorsun. Bu yoğunluk sevgilini başta büyülüyor ama sonrasında boğucu olabiliyor. Her şeyin hemen olmasını istemek, seni çoğu zaman acele kararlarla yüz yüze bırakıyor. İlişkilerde biraz yavaşlamak, zamana bırakmak sana çok iyi gelebilir. Yoksa ateşin çabuk parlayıp çabuk sönüyor.

