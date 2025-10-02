Aşkta Kaybetmenin Nedeni Ne?

Sen ilişkilerde çok bağlı, çok verici ve fazla fedakâr olabiliyorsun. Bu durum seni sevgilinin gözünde değerli kılsa da zamanla “fazla bağımlı” biri gibi görünebilirsin. İlişkide tüm hayatını ona göre şekillendirdiğinde, kendinden çok şey veriyorsun. Bu da dengeyi bozuyor. Aşkı yaşarken kendini de unutmaman gerek. Yoksa sen kaybederken karşındaki güçleniyor.