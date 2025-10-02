Aşkta Kaybetmenin Nedeni Ne?
Aşkta hepimiz zaman zaman kaybediyoruz. Bazen yanlış seçimlerden, bazen kendi hatalarımızdan, bazen de kaderin oyunundan… Ama aslında her birimizin ilişkilerde kaybetmesinin kendine özgü bir nedeni var. Seninki ne olabilir?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersin?
4. İlişki içinde kendini nasıl ifade edersin?
5. Terk edildiğinde ilk tepkin ne olur?
6. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?
7. İlişkide en çok korktuğun şey ne?
8. Partnerinle iletişimin nasıl olur?
9. Ayrılık sonrası seni en çok ne üzer?
10. Aşkı kaybettiğinde suçu kime atarsın?
Sen fazla gurur yaptığın için kaybediyorsun!
Sen fazla bağlandığın için kaybediyorsun!
Sen güvensiz olduğun için kaybediyorsun!
Sen çok hızlı ilerlediğin için kaybediyorsun!
