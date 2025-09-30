Sana Eski Sevgilini Unutturacak Şey Ne?

Sen yeniliklerle beslenen birisin. Eski sevgilini unutmanın yolu da yepyeni uğraşlar edinmekten geçiyor. Kurslar, seyahatler, sanat ya da yaratıcı projeler… Ne olursa olsun seni farklı bir bakış açısına götüren şeyler ruhunu şifalandırıyor. Unutmanın en güzel hali, kendini yeniden keşfetmek olacak.