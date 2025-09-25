Kendini Ne Kadar Şımartıyorsun?
Hayat telaşının içinde hep başkalarını düşünüyoruz ama ya kendimizi? Zaman zaman biraz ilgiye, biraz lükse ya da küçük mutluluklara herkesin ihtiyacı var. Peki sen kendini ne kadar şımartıyorsun? Yoksa hep ihmal mi ediyorsun?
Hadi teste!
1. Uzun bir günün ardından eve geldiğinde ilk yaptığın şey nedir?
2. Kendine hediye alma sıklığın nasıl?
3. Tatil planı yaparken önceliğin nedir?
4. Özel günlerinde kendin için ekstra bir şey yapar mısın?
5. Spa, masaj gibi şeylere bakış açın nedir?
6. Dışarı çıkarken kendine özen gösterme durumun nasıl?
7. Kendinle baş başa vakit geçirmeyi sever misin?
8. Kendini ödüllendirmek deyince aklına ne gelir?
9. Son bir yılda sırf kendin için yaptığın şeylerin sayısı ne kadar?
10. İçinde kalan bi şeyi ne kadar sürede yaparsın?
Sen kendini hiç şımartmıyorsun!
Sen kendini nadiren şımartıyorsun!
Sen kendini sık sık şımartıyorsun!
Sen kendini sürekli şımartıyorsun!
