Kendini Ne Kadar Şımartıyorsun?

Gözlerini kapattığında, aklına gelen ilk kişi genellikle başkaları oluyor, değil mi? Cana yakın, yardımsever ve sevgi dolu biri olarak, her zaman başkalarının mutluluğunu önceliğine koyuyorsun. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve rüyalarını bir kenara bırakıp, başkalarının hayatını daha iyi hale getirmeye çalışıyorsun. Bu özverili tutumun, seni çevrendekilere karşı güçlü ve güvenilir bir sığınak haline getiriyor. Ancak bu durum, senin de tükenmene ve enerjini kaybetmene sebep oluyor. Kendini sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarına adamak, seni değerli biri yapmaz; aksine, kendine değer vermek ve kendi ihtiyaçlarını önemsemek, senin içindeki pozitif enerjiyi ve yaşama sevincini artırır. Kendini şımartmak, kendi ihtiyaçlarını önemsemek ve kendi mutluluğunu da önceliklendirmek, senin de hak ettiğin bir şey. Belki bu durum, ilk başta zor ve alışılmadık gelebilir. Ancak küçük adımlarla başlamak, bu süreci daha kolay ve keyifli hale getirebilir. Kendine biraz daha zaman ayırmak, sevdiğin aktiviteleri yapmak veya sadece sessiz bir anda kendi düşüncelerinle baş başa kalmak... Tüm bunlar, kendine değer vermenin ve kendi mutluluğunu önemsemenin küçük ama etkili yolları. Unutma, sen de kendi hayatının kahramanısın ve kendi mutluluğunu önemsemek, senin de hakkın. Kendine biraz daha fazla değer ver ve hayatının kontrolünü kendi ellerine al. Kendini şımartmak, seni daha güçlü, daha mutlu ve daha enerjik biri yapacak. Kendine değer ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun.