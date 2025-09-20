Kendinle Ne Kadar Gurur Duyuyorsun?

Kendinle gurur duymakta zorlandığını gösteren bir noktadasın. Başarılarını küçümseme, iltifatları kabul edememe ya da hatalar karşısında kendini değersiz görme eğilimin olabilir. Bu da hem motivasyonunu hem ilişkilerini zorlayabilir. Ancak farkındalık zaten en önemli ilk adım. Kendini küçük şeyler için tebrik etmeye başlamak, iltifatlara “teşekkür ederim” diyerek cevap vermek ve hata yaptığında bunu öğrenme fırsatı olarak görmek özsaygını zamanla güçlendirecektir.