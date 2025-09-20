onedio
Kendinle Ne Kadar Gurur Duyuyorsun?

Kendinle Ne Kadar Gurur Duyuyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer
20.09.2025

Kendinle gurur duymak, hem özgüvenin hem de yaşam tatmininin önemli bir parçası. Bu test, günlük seçimlerin, tutumların ve duygusal tepkilerin üzerinden ilerleyerek içindeki gurur seviyesini ölçmene yardımcı olacak.

Hadi teste!

1. Başarılarını nasıl kutlarsın?

2. Birisi sana içten bir iltifat ettiğinde tepkin ne olur?

3. Hata yaptığında nasıl davranırsın?

4. Başkalarıyla kendini kıyaslar mısın?

5. Kişisel sınırlarını belirleme konusunda ne kadar rahatsın?

6. Kendini takdir etme alışkanlığın nasıldır?

7. Başkalarının başarılarını görünce içinde ne oluyor?

8. Zor hedefleri sever misin?

9. Hayatındaki başarıların çoğunlukla nasıl kazanıldı?

10. İleriye yönelik hedef koyma davranışın nasıldır?

Sen kendinle fazlasıyla gurur duyuyorsun!

Sen kendinle gurur duymayı bilen, başarılarını sahiplenen ve hatalarından ders çıkarabilen birisin. Zorlu durumlarda sorumluluk alıyor, çözüme odaklanıyorsun. İltifatları içselleştiriyor, başkalarına yardım ederken de tatmin oluyorsun. Bu yaklaşım seni hem kişisel hem de sosyal ilişkilerinde güçlü kılıyor. Liderlik potansiyelin yüksek ve başkalarına ilham verebiliyorsun. Sadece zaman zaman mükemmeliyetçiliğe kapılmamaya dikkat etmen yeterli.

Sen kendinle çok gurur duyuyorsun!

Kendinle gurur duymakta çoğunlukla iyisin, başarılarını kabul ediyor ve gerektiğinde yardım isteyebiliyorsun. Fakat kıyaslama, eleştiri ya da başarısızlık anlarında özgüvenin dalgalanabiliyor. Bu durum temelde güçlü bir özsaygıya sahip olduğunu ama daha istikrarlı hale gelebileceğini gösteriyor. Başarılarını küçük kutlamalarla pekiştirmen ve eleştirileri daha sakin bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmen seni daha da güçlendirecek.

Sen kendinle zaman zaman gurur duyuyorsun!

Zaman zaman kendinle gurur duyabiliyor ama bazen de küçük bir başarısızlık ya da kıyaslama seni kolayca sarsabiliyor. Kendini takdir etmeyi pek alışkanlık haline getirmemişsin. Oysa küçük başarılarını fark etmek ve olumlu geri bildirimleri içselleştirmek seni daha dengeli hale getirebilir. İçinde gelişime açık büyük bir potansiyel var, onu fark edip güçlendirmeye ihtiyacın var.

Sen kendinle gurur duymakta zorlanıyorsun!

Kendinle gurur duymakta zorlandığını gösteren bir noktadasın. Başarılarını küçümseme, iltifatları kabul edememe ya da hatalar karşısında kendini değersiz görme eğilimin olabilir. Bu da hem motivasyonunu hem ilişkilerini zorlayabilir. Ancak farkındalık zaten en önemli ilk adım. Kendini küçük şeyler için tebrik etmeye başlamak, iltifatlara “teşekkür ederim” diyerek cevap vermek ve hata yaptığında bunu öğrenme fırsatı olarak görmek özsaygını zamanla güçlendirecektir.

