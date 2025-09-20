Kendinle Ne Kadar Gurur Duyuyorsun?
Kendinle gurur duymak, hem özgüvenin hem de yaşam tatmininin önemli bir parçası. Bu test, günlük seçimlerin, tutumların ve duygusal tepkilerin üzerinden ilerleyerek içindeki gurur seviyesini ölçmene yardımcı olacak.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başarılarını nasıl kutlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birisi sana içten bir iltifat ettiğinde tepkin ne olur?
3. Hata yaptığında nasıl davranırsın?
4. Başkalarıyla kendini kıyaslar mısın?
5. Kişisel sınırlarını belirleme konusunda ne kadar rahatsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini takdir etme alışkanlığın nasıldır?
7. Başkalarının başarılarını görünce içinde ne oluyor?
8. Zor hedefleri sever misin?
9. Hayatındaki başarıların çoğunlukla nasıl kazanıldı?
10. İleriye yönelik hedef koyma davranışın nasıldır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen kendinle fazlasıyla gurur duyuyorsun!
Sen kendinle çok gurur duyuyorsun!
Sen kendinle zaman zaman gurur duyuyorsun!
Sen kendinle gurur duymakta zorlanıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın