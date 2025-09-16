Senin Kendini İfade Etme Tarzın Ne?
Herkesin kendini anlatma biçimi farklıdır. Kimisi duygularını saklamadan dile getirir, kimisi beden diliyle konuşur, kimisi ise suskunluğuyla bile çok şey anlatır. Senin kendini ifade etme tarzın hangisi?
Hadi teste!
1. İnsanlarla tanışırken ilk olarak ne dikkatini çeker?
2. Bir tartışmada tavrın nasıl olur?
3. Yakın birine sürpriz yaparken tarzın ne olur?
4. İnsanların seni anlaması için ne gerekir?
5. Bir toplantıda fikirlerini nasıl aktarırsın?
6. Kendini en çok nerede rahat ifade edersin?
7. Kolayca sır saklayabilir misin?
8. Birine sevgini nasıl belli edersin?
9. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
10. Bir haksızlık karşısında tavrın ne olur?
Sen kendini açıkça ifade ediyorsun!
Sen kendini beden dilinle ifade ediyorsun!
Sen kendini kelimelerle ifade ediyorsun!
Sen kendini duygularınla ifade ediyorsun!
