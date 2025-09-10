Seni Sevgilinden Anında Soğutacak Şeyi Söylüyoruz!
lişkiler bazen minicik bir detay yüzünden koca bir dağ gibi engellerle karşılaşabiliyor. Belki söylediği bir söz, belki yaptığı bir davranış… Seni bir anda sevgilinden soğutabilecek şey aslında karakterinin derinlerinde gizli. Bu testte cevaplarınla kendi sınırlarını keşfedecek ve ilişkide “asla tolere edemem” dediğin noktayı öğreneceksin!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilinle mesajlaşırken seni en çok ne rahatsız eder?
4. İlk buluşmada gördüğün hangi hareket seni buz gibi yapar?
5. Kıyafet konusunda seni ne rahatsız eder?
6. Onunla bir gelecek düşünüyor musun?
7. Sevgilinin hangi sözü seni sinirlendirir?
8. İlişkide en katlanamadığın özellik ne olurdu?
9. Para konusunda seni ne soğutur?
Seni saygısızlık soğutur!
Seni kabalık ve görgüsüzlük soğutur!
Seni ilgisizlik soğutur!
Seni bencillik soğutur!
