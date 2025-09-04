Senin En Cringe Özelliğini Söylüyoruz!

Senin en cringe özelliğin, sürekli fark edilmek istemen. İnstagram storylerinden, arkadaş gruplarındaki tavırlarına kadar her şeyinde “beni görün” mesajı var. Enerjin çok yüksek, bunu saklamaya gerek yok ama herkesin gözü sürekli üzerinde olsun istemen zaman zaman yorucu olabiliyor. Biraz daha rahat bıraktığında, insanlar seni zaten kendiliğinden fark edecek.