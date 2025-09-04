onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin En Cringe Özelliğini Söylüyoruz!

Senin En Cringe Özelliğini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 17:02

Hepimizin kendine göre garip, bazen de hafif cringe yanları vardır. Kimimiz farkında olmadan fazla dramatikleşir, kimimiz sürekli dikkat çekme peşindedir, kimimiz de kendi şakalarımıza kahkahalarla güleriz. Bu test, seçimlerinle seni en cringe yapan özelliğini ortaya çıkaracak. 

Hazırsan, yüzleşme zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey?

2. Mesaj atarken sık yaptığın şey?

3. Story atma stilin?

4. Bir şeye çok güldüğünde?

5. Hoşlandığın kişiye tavrın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Arkadaş grubunda rolün?

7. En çok hangi sözü söylersin?

8. Instagram’da sık yaptığın şey?

9. Sık sık trip atar mısın?

10. Ortamda sessizlik oldu, ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin en cringe özelliğin yersiz şakaların!

Senin en cringe özelliğin kesinlikle şakalarını fazla abartman. Ortamda herkes sıkılmışken bile ısrarla aynı espriyi yapmaya devam ediyorsun. Enerjin çok güzel ama bazen “yeter artık” dedirtebiliyorsun. İnsanların seni sevmesinin sebebi eğlenceli yanın, ama unutma: dozunda yapılan şaka her zaman daha etkili olur.

Senin en cringe özelliğin dikkat çekme çaban!

Senin en cringe özelliğin, sürekli fark edilmek istemen. İnstagram storylerinden, arkadaş gruplarındaki tavırlarına kadar her şeyinde “beni görün” mesajı var. Enerjin çok yüksek, bunu saklamaya gerek yok ama herkesin gözü sürekli üzerinde olsun istemen zaman zaman yorucu olabiliyor. Biraz daha rahat bıraktığında, insanlar seni zaten kendiliğinden fark edecek.

Senin en cringe özelliğin dramatik hallerin!

Senin en cringe özelliğin dramatik tavırların. Ufak bir sorun bile gözünde koca bir dağ haline gelebiliyor. Sosyal medyaya üzüntülü şarkı sözleri atmalar, sürekli “kimse beni anlamıyor” modları… Bunlar seni olduğundan daha karmaşık gösteriyor. Aslında çok güçlü bir insansın ama olaylara biraz daha sakin bakmayı öğrenirsen, hayatını kolaylaştırırsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın