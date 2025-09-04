Senin En Cringe Özelliğini Söylüyoruz!
Hepimizin kendine göre garip, bazen de hafif cringe yanları vardır. Kimimiz farkında olmadan fazla dramatikleşir, kimimiz sürekli dikkat çekme peşindedir, kimimiz de kendi şakalarımıza kahkahalarla güleriz. Bu test, seçimlerinle seni en cringe yapan özelliğini ortaya çıkaracak.
Hazırsan, yüzleşme zamanı!
1. Bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey?
2. Mesaj atarken sık yaptığın şey?
3. Story atma stilin?
4. Bir şeye çok güldüğünde?
5. Hoşlandığın kişiye tavrın?
6. Arkadaş grubunda rolün?
7. En çok hangi sözü söylersin?
8. Instagram’da sık yaptığın şey?
9. Sık sık trip atar mısın?
10. Ortamda sessizlik oldu, ne yaparsın?
Senin en cringe özelliğin yersiz şakaların!
Senin en cringe özelliğin dikkat çekme çaban!
Senin en cringe özelliğin dramatik hallerin!
