Senin En Baskın Duygun Ne?
Hepimizin içinde baskın bir duygu vardır. Kimi zaman bizi yönlendirir, kimi zaman kararlarımızı şekillendirir, bazen de hayata bakış açımızın temelini oluşturur. Peki senin ruhunun en derininde hangi duygu en baskın?
1. Günün başında seni motive eden şey genelde ne olur?
2. İnsanlarla iletişiminde seni en çok tanımlayan şey nedir?
3. Bir sorun yaşadığında ilk tepkin ne olur?
4. Hayatta seni en çok zorlayan şey ne?
5. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?
6. Bir film izlerken seni en çok hangisi etkiler?
7. Çocukluk anılarını düşündüğünde ilk aklına gelen duygu ne?
8. Zor bir seçim yapman gerektiğinde nasıl karar verirsin?
9. Seni hayata bağlayan şey hangisi?
10. Zor zamanlarında seni ayakta tutan şey nedir?
Senin en baskın duygun merak!
Senin en baskın duygun sevgi!
Senin en baskın duygun hırs!
Senin en baskın duygun huzur!
