Stres Anında Nasıl Biri Oluyorsun?
Hepimiz stresle farklı şekillerde başa çıkıyoruz. Kimimiz sakinleşmeye çalışırken kimimiz panik halinde çözüm arıyoruz, kimimiz ise tamamen içimize kapanıyoruz. Peki sen stres anında nasıl birine dönüşüyorsun? Bu test ile stres altındaki gerçek karakterini ortaya çıkarıyoruz!
1. Önemli bir sınav ya da iş görüşmesi öncesinde ne yaparsın?
2. Beklenmedik kötü bir haber aldığında ilk tepkin?
3. Trafikte büyük bir sıkışıklık yaşadığında?
4. Stresliyken bedeninde en çok ne hissedersin?
5. Sorumluluklar üst üste geldiğinde nasıl tepki verirsin?
6. Bir kriz sırasında karar vermen gerekirse?
7. Stresli zamanlarda yemek düzenin nasıl olur?
8. Gelecekle ilgili kaygılar seni nasıl etkiliyor?
9. Stresin seni en çok etkilediği alan hangisi?
10. İşlerin kontrolden çıktığını hissettiğinde?
Sen soğukkanlı biri oluyorsun!
Sen destek arayan biri oluyorsun!
Sen panikleyip kontrolü kaybediyorsun!
Sen içine kapanıyorsun!
