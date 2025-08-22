onedio
Güven Duygun Ne Kadar Gelişmiş?

İnci Döşer
22.08.2025 - 12:01

Güven, ilişkilerin, dostlukların ve hatta kendimizle kurduğumuz bağın temel taşıdır. Bazılarımız kolayca güven verirken, bazılarımız temkinli yaklaşır. Peki senin güven duygun ne kadar güçlü? Karşındaki insana hemen açılır mısın yoksa zamanla mı?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yeni tanıştığın birine özelini ne kadar sürede anlatırsın?

4. Biri sana sır verdiğinde ne yaparsın?

5. Partnerine telefonunun şifresini verir misin?

6. Arkadaşının söylediklerine ne kadar inanırsın?

7. İnsanların niyetini anlama konusunda nasılsın?

8. İnsanların seni kandırma ihtimali seni korkutur mu?

9. Geçmişte biri güvenini kırdıysa?

10. Senin için güven mi daha önemli sevgi mi?

Senin güven duygun çok gelişmiş!

Hayatın karmaşık labirentinde, senin gibi güvene dayalı ilişkiler kuran kişilerle karşılaşmak gerçekten nadir bir durum. İnsanlara kolayca güveniyor, ilişkilerini bu sağlam ve sarsılmaz temelin üzerine inşa ediyorsun. Kimi zaman bu durum, seni hayal kırıklığına uğratsa da, sen yine de bu özelliğinden ödün vermiyorsun. Çünkü biliyorsun ki, güven olmadan hiçbir ilişki sağlam temellere dayanamaz. Şeffaflık ve dürüstlük ise senin hayat felsefen. İlişkilerinde her zaman açık kartlarla oynuyorsun ve karşındakinden de aynı şeffaflığı bekliyorsun. Dürüstlük, senin için bir ilişkinin temel taşlarından biri. Karşındaki kişiye her zaman doğruyu söylüyor ve aynı dürüstlüğü ondan da bekliyorsun. Bu yüzden, hayatında yer alacak kişilerin de bu değerlere sahip olmasını istiyorsun. Çünkü biliyorsun ki, güven ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişki, her türlü fırtınaya karşı dayanıklı olacaktır. Bu değerlerin olmadığı bir ilişki ise, en ufak bir rüzgarla bile kolayca yıkılabilir.

Senin güven duygun dengede!

Hayatın cilvesine bakın ki, sen hem güven duygusunu yüreğinde taşıyan hem de temkinli bir bireysin. İçindeki bu dengeli yapı, seni diğerlerinden farklı kılıyor. İnsanlara, onları tanıma ve anlama fırsatı veriyorsun. Onların hayatına, kalbine ve ruhuna bir pencere açıyorsun. Ancak bu süreçte kırıldığında, hayatın acımasız derslerini de almayı biliyorsun. Bu dersler, seni daha da güçlü kılıyor, hayatın zorlu yollarında daha sağlam adımlarla ilerlemen için sana yardımcı oluyor. İşte bu yüzden, senin bu özelliğin, hayatının her alanında sana rehberlik ediyor.

Senin güven duygun pek gelişmemiş!

Sen, bir kitabı kapağına göre yargılamayan, bir insanı ilk izlenimlerle değerlendirmeyen birisin. İnsanları tanımak için zaman ayırmayı tercih eden, herkesin derinliklerinde gizlenmiş bir hazine olduğunu bilen birisin. İlk bakışta belki biraz mesafeli ve çekingen görünebilirsin, ama bu aslında senin dikkatli ve özenli bir gözlemci olduğunu gösterir. Güven, senin için bir lüks değil, bir zorunluluktur. Herkesin senin güvenini kazanma şansı vardır, ama bu kolay bir iş değildir. İnsanların gerçek yüzünü görmek için onları dikkatlice izler, hareketlerini, sözlerini ve eylemlerini analiz edersin. Ancak bu süzgeçten geçenler, senin güvenini kazanmayı başarır. Ve işte o zaman, senin gerçek dostluğunu ve sadakatini kazanırlar. Sen, dostlarına karşı son derece sadık birisin. Onlar için her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır, onları desteklemek için her zaman orada olan birisin. Senin dostluğun, bir kere kazanıldığında, bir ömür boyu süren bir bağın başlangıcıdır. Bu yüzden sen, bir dost kazanmak isteyenler için bir meydan okuma, bir dostunu kaybetmek istemeyenler için ise vazgeçilmez bir varlıksın. Seninle dost olmak, bir ayrıcalıktır.

Senin güven duygun hiç gelişmemiş!

Hayatın sana sunduğu tecrübeler, seni bir zırhın içine sıkıştırmış gibi hissettiriyor. Bu zırh, seni hayatın acımasızlıklarından korurken, aynı zamanda insanlarla derin bağlar kurmanın önünde bir engel oluşturuyor. İnsanlara açılmak, onları hayatının merkezine almak senin için zor bir durum haline gelmiş. Bu durumun sebebi belki de geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları, belki de hayatın sana öğrettiği zorlu dersler... Ancak ne olursa olsun, artık insanları hayatına almadan önce sağlam kanıtlar, belirgin işaretler arıyorsun. Bu durum, seni bir dedektif gibi hissettiriyor olabilir. Herkesi, her durumu detaylıca inceliyor, analiz ediyor ve sonunda kararını veriyorsun. Bu süreç, belki de senin için bir korunma mekanizması haline gelmiş olabilir. Ancak unutma ki, hayat bazen risk almayı gerektirir. Belki de sana sunulan bu tecrübeler, seni daha güçlü bir birey haline getirmek için vardı. Belki de bu zorlu süreçler, seni hayatın gerçeklerine karşı daha hazırlıklı kılmak için yaşandı. Sonuç olarak, yaşadığın tecrübeler seni korumacı bir birey haline getirmiş olabilir. Ancak unutma ki, hayatın en güzel yanlarından biri de risk almak ve belirsizliğin içinde yeni deneyimler yaşamaktır. Bu deneyimler, seni daha da güçlü kılacak ve hayata karşı daha hazırlıklı olmanı sağlayacaktır.

