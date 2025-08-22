Güven Duygun Ne Kadar Gelişmiş?
Güven, ilişkilerin, dostlukların ve hatta kendimizle kurduğumuz bağın temel taşıdır. Bazılarımız kolayca güven verirken, bazılarımız temkinli yaklaşır. Peki senin güven duygun ne kadar güçlü? Karşındaki insana hemen açılır mısın yoksa zamanla mı?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni tanıştığın birine özelini ne kadar sürede anlatırsın?
4. Biri sana sır verdiğinde ne yaparsın?
5. Partnerine telefonunun şifresini verir misin?
6. Arkadaşının söylediklerine ne kadar inanırsın?
7. İnsanların niyetini anlama konusunda nasılsın?
8. İnsanların seni kandırma ihtimali seni korkutur mu?
9. Geçmişte biri güvenini kırdıysa?
10. Senin için güven mi daha önemli sevgi mi?
Senin güven duygun çok gelişmiş!
Senin güven duygun dengede!
Senin güven duygun pek gelişmemiş!
Senin güven duygun hiç gelişmemiş!
