Eğer sen bir köpek olsaydın, kesinlikle herkesin kalbini çalacak türden, tatlılık yüklü bir karaktere sahip olurdun. Bu düşüncenin etkisiyle, seni ilk gördüklerinde insanların kalpleri hızla çarpar, gözlerinde bir ışıltı belirir ve elleri otomatikman seni okşamak için hareket ederdi. Sana bakıldığında, insanların yüzlerinde bir gülümseme belirir, gözlerinde bir parıltı oluşurdu. Senin sevimli hallerin, yumuşacık tüylerin ve masum bakışların karşısında kimse kayıtsız kalamazdı. İnsanlar, seni gördüklerinde günlük streslerini unutur, sadece seninle vakit geçirmenin keyfini çıkarırlardı. Seninle birlikte olmak, onlara dünyadaki tüm kötülükleri unutturan bir huzur verirdi. Senin sevimli hallerin ve tatlı mizacın, insanların yüzünde bir tebessüm oluşturur, kalplerinde bir neşe yaratırdı. Seninle geçirilen her an, onlar için paha biçilmez birer anı olurdu. Kısacası, sen bir köpek olsaydın, insanların seni görür görmez sarılmak, seninle oyun oynamak ve seni sevmek isteyeceği türden bir köpek olurdun. Seninle birlikte olmak, onların hayatına neşe ve renk katan bir deneyim olurdu.