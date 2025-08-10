Nefretin Ne Kadar Güçlü?
Kimi insanlar affeder geçer, kimi ise içindeki kırgınlığı büyütür de büyütür. Peki sen? Nefretin bir kıvılcım mı yoksa kocaman bir yangın mı? Hep beraber öğrenelim!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sana kötülük yapan birine karşı ilk tepkin nedir?
4. Biri seni küçümsediğinde ne yaparsın?
5. En son gerçekten nefret ettiğin şeyi hatırlıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kin kelimesi senin için…
7. Birini silmen ne kadar zaman alır?
8. Sana yapılanları kolay kolay unutur musun?
9. Duygusal olarak seni en zorlayan şey nedir?
10. Kırıldığın biriyle karşılaştığında ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin nefretin çok güçlü!
Senin nefretin sessiz ama güçlü!
Senin nefretin çok zayıf!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın