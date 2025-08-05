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Arkadaş Grubunda Ne Kadar Seviliyorsun?

Arkadaş Grubunda Ne Kadar Seviliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 16:01

Her arkadaş grubunda bir neşe kaynağı, bir sırdaş, bir sessiz gözlemci ve bir de herkesin içten içe hayran olduğu biri vardır. Peki sen bu grupta hangi roldesin? Arkadaşların seni ne kadar seviyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni en çok hangisi anlatır?

4. Arkadaşlarının başarıları karşısında ne hissedersin?

5. Grupta en çok kime danışılır?

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6. Arkadaşlarınla tatile çıkıyorsun, nasıl birisin?

7. En çok kimlerle iyi anlaşırsın?

8. Grupta aktif misindir?

9. Arkadaş grubuna yeni biri katıldı. Ne yaparsın?

10. Doğum günü sürprizi yapılacak biri var, ne yaparsın?

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Sen grupta %90 seviliyorsun!

Grup seninle bir başka! Enerjinle, bağlılığınla, neşenle ve samimiyetinle herkesin kalbini fethetmen kaçınılmaz. Seninle geçirilen zamanlar, herkes için adeta birer hazine. Sanki bir liman gibisin; sıcak, güvenli ve huzur verici. Grupta senin yeri bir başka, seninle her şey daha güzel, daha eğlenceli. Öyle ki, senin yokluğunda grup adeta bir eksiklik hissediyor. Seni özlemekten başka çareleri yok çünkü senin yerini dolduracak başka biri yok. Bu yüzden, seni sadece sevmekle kalmıyorlar, adeta seni taparcasına seviyorlar. Seninle dolu dolu geçen her an, onlar için paha biçilemez bir değer taşıyor. İşte bu yüzden, sen olmadan grup asla tamamlanmış sayılmaz.

Sen grupta %70 seviliyorsun!

Sen, grubunun parıldayan yıldızısın. Her zaman neşe saçan, enerji dolu biri olmanla tanınıyorsun. Sadakatin ve güvenilirliğinle, insanların gönlünde taht kurmuşsun. Belki bazen sahnenin gerisine çekilmeyi seviyorsun, belki de kendi dünyanda sessizce parlamayı. Ancak unutma, arkadaşların seninle daha parlak, daha anlamlı bir dünyada yaşıyorlar. Seninle geçirdikleri her anı, seninle paylaştıkları her güzel hatırayı, içten içe değerli bir hazine gibi saklıyorlar. Senin varlığın onlar için bir armağan, yokluğun ise büyük bir eksiklik. Sen, onların dünyasında vazgeçilmez bir parçasın. İşte bu yüzden, seninle dolu anıları biriktirmek, onlar için paha biçilemez bir zenginlik.

Sen grupta %50 seviliyorsun!

Bir grup insanın içinde, belki de ilk bakışta gözden kaçan ama aslında varlığı herkes tarafından kabul edilen, biraz gizemli, biraz da kendi halinde birisin sen. İlk tanışmada belki de tam anlamıyla anlaşılamayan, ama zamanla keşfedildikçe daha çok sevilen bir karakterin var. Herkes seni seviyor, evet, ama bu sevgi ilk etapta biraz mesafeli olabiliyor. Çünkü seninle iletişim kurmak, seni tanımak biraz zaman alıyor. Ancak bu zamanı ayıranlar için sonuç her zaman muhteşem oluyor. Çünkü sen, içindeki potansiyeli keşfetmek için biraz çaba gerektiren, ama bu çabayı sarf eden herkes için son derece değerli bir hazine gibisin. İçindeki bu yüksek potansiyel, belki de ilk etapta herkes tarafından fark edilmiyor. Ancak seni tanımaya, anlamaya çalışanlar bu potansiyeli görüyor ve bu yüzden seni daha çok seviyorlar. Daha fazla iletişimle, daha fazla anlaşılmayla, içindeki bu potansiyel tam anlamıyla ortaya çıkacak ve sen, sadece sevilen biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda hayranlık uyandıran biri olacaksın. Çünkü senin içindeki potansiyel, sadece sevilmeyi değil, aynı zamanda hayran olunmayı da hak ediyor.

Sen grupta %30 seviliyorsun!

Biraz üzgün hissediyorsun, değil mi? Arkadaşlarının yanında sanki biraz göz ardı ediliyormuşsun gibi. Ama hey, bu durum senin kötü biri olduğun anlamına gelmez, sakın ola böyle düşünme! Aslında, belki de sadece enerjini tam olarak yansıtamıyorsundur. Bir düşün bakalım, belki de biraz daha kendini açman gerekiyor. Belki de biraz daha fazla konuşmalı, biraz daha fazla gülümsemeli, belki de biraz daha fazla kendin olmalısın. Emin ol, bu türden küçük değişiklikler bile insanların seni ne kadar sevdiğini etkileyebilir. Unutma, grup içinde görünür olmak tamamen senin elinde. Kendi ışığını parlatabilir ve herkesin dikkatini üzerine çekebilirsin. İçindeki enerjiyi dışarıya yansıt, etrafındakilere gerçek seni göster ve izle, nasıl da herkes seni daha çok sevmeye başlıyor. Kendini göstermek, senin elinde!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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