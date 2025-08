Arkadaş Grubunda Ne Kadar Seviliyorsun?

Grup seninle bir başka! Enerjinle, bağlılığınla, neşenle ve samimiyetinle herkesin kalbini fethetmen kaçınılmaz. Seninle geçirilen zamanlar, herkes için adeta birer hazine. Sanki bir liman gibisin; sıcak, güvenli ve huzur verici. Grupta senin yeri bir başka, seninle her şey daha güzel, daha eğlenceli. Öyle ki, senin yokluğunda grup adeta bir eksiklik hissediyor. Seni özlemekten başka çareleri yok çünkü senin yerini dolduracak başka biri yok. Bu yüzden, seni sadece sevmekle kalmıyorlar, adeta seni taparcasına seviyorlar. Seninle dolu dolu geçen her an, onlar için paha biçilemez bir değer taşıyor. İşte bu yüzden, sen olmadan grup asla tamamlanmış sayılmaz.