Arkadaş Grubunda Ne Kadar Seviliyorsun?
Her arkadaş grubunda bir neşe kaynağı, bir sırdaş, bir sessiz gözlemci ve bir de herkesin içten içe hayran olduğu biri vardır. Peki sen bu grupta hangi roldesin? Arkadaşların seni ne kadar seviyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en çok hangisi anlatır?
4. Arkadaşlarının başarıları karşısında ne hissedersin?
5. Grupta en çok kime danışılır?
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6. Arkadaşlarınla tatile çıkıyorsun, nasıl birisin?
7. En çok kimlerle iyi anlaşırsın?
8. Grupta aktif misindir?
9. Arkadaş grubuna yeni biri katıldı. Ne yaparsın?
10. Doğum günü sürprizi yapılacak biri var, ne yaparsın?
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Sen grupta %90 seviliyorsun!
Sen grupta %70 seviliyorsun!
Sen grupta %50 seviliyorsun!
Sen grupta %30 seviliyorsun!
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