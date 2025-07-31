Senin Hayatını Ne Değiştirecek?
Hayat hep aynı düzende gitmek zorunda değil. Bazen tek bir karar, bir insan ya da bir olay tüm düzenini alt üst edebilir... ya da tam tersi, sana yepyeni bir yön çizebilir. Peki, seni sen yapan bu rutini hangi gelişme yerle bir edecek? Hayatının kırılma noktasını tahmin etmeye hazır mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah ilk iş ne yaparsın?
4. En çok hangi duyguyla yaşıyorsun?
5. Kendini sık sık sorgular mısın?
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6. Sana göre değişim nedir?
7. Aşağıdakilerden hangisi seni en çok tetikler?
8. En son ne zaman risk aldın hatırlıyor musun?
9. Seni en çok ne rahatlatır?
10. Kararlarını neye göre verirsin?
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Senin hayatını kariyerin değiştirecek!
Senin hayatını aşk değiştirecek!
Senin hayatını yolculuk değiştirecek!
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