Seçtiğin Tatlılar Ne Kadar Mutlu Olduğunu Söylüyor!
Mutluluğun tarifi kişiden kişiye değişir ama bir tatlıyla gözümüzün parlaması çoğu zaman ortak noktamızdır. Peki senin tatlı tercihlerine bakarak aslında iç dünyanda ne kadar mutlusun, biliyor musun?
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Sen %90 mutlusun!
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