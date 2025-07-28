Onunla Ne Zaman First Date Yapacaksınız?
Göz göze gelmeler, gizli gülümsemeler, kalp atışını hızlandıran mesajlar… Ama asıl olay ne zaman gerçekleşecek: O ilk buluşma! Beklemek mi gerek, yoksa harekete geçmek mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hoşlandığın kişi sana mesaj attığında ilk tepkilerin ne olur?
4. Flört ederken en çok hangisini yaparsın?
5. Sence o senden hoşlanıyor mu?
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6. İlk buluşmada en çok önem verdiğin şey?
7. Flört ederken kendini nasıl tanımlarsın?
8. Şu an ilk buluşmaya hazır mısın?
9. Buluşma teklifini kim yapmalı?
10. Aşk hayatında genelde nasıl ilerlersin?
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Siz birkaç gün içinde first date yapacaksınız!
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Siz bu ay içinde first date yapacaksınız!
Siz yakın zamanda first date yapmayacaksınız!
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