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Sen İlişkide Neyi Kaldıramıyorsun?

Sen İlişkide Neyi Kaldıramıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 09:48

Aşk güzel ama her aşk sabır işi değil! Kimimiz kıskançlığa gelemiyoruz, kimimiz ilgisizliğe… Peki ya senin için bir ilişkide asla tahammül edemeyeceğin şey ne?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerin sana günlerce mesaj atmasa ne yaparsın?

4. Sevgilinin eski sevgililerinden sık sık bahsetmesi seni nasıl etkiler?

5. Flörtöz tavırları olan birini affedebilir misin?

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6. İlişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?

7. İlişkide sosyal medya senin için ne kadar önemli?

7. İlişkide sosyal medya senin için ne kadar önemli?

8. Güvensizlik bir kere oluştuysa, tekrar güvenebilir misin?

9. Özgürlük senin için ne kadar önemli?

10. Tartışmalarda alttan almak mı, dik durmak mı?

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Sen ilgisizliği kaldıramıyorsun!

Hayatının merkezinde olmayı hak ettiğini düşünüyorsun ve bu, en doğal hakkın. İlişkide karşı tarafa değer verilmesi, onunla ilgilenilmesi, onun düşüncelerine ve duygularına önem verilmesi senin için en büyük ihtiyaç. Ne yazık ki, son zamanlarda bu ihtiyaçların karşılanmadığını düşünüyor ve bu durum seni içten içe tüketiyor. Kendini bir kenara atılmış, unutulmuş gibi hissediyorsun. Bir ilişkide sevginin ve emeğin olmazsa olmaz olduğuna inanıyorsun. Sevgi, bir ilişkinin temel taşlarından biri ve bu taşın yerinde olmaması, ilişkinin temelini sarsıyor. Sevgi gösterilmeden, emek verilmeden bir ilişkinin yürümesi mümkün değil diye düşünüyorsun. Bu düşüncen, ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam etmesi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Senin bu duyguların ve düşüncelerin, ilişkilerin ne kadar karmaşık ve hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İlişkilerdeki dengeyi sağlamak, her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamak ve birbirine değer vermek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için olmazsa olmazlar arasında. Senin de bu dengeyi sağlamak ve değer görmek isteğin, ilişkinin geleceği için oldukça önemli.

Sen güvensizliği kaldıramıyorsun!

Şeffaflık ve dürüstlük, senin hayat felsefenin temel taşları. Sana göre, bu iki kavram olmazsa olmaz; adeta bir nefes alıp vermek kadar doğal ve gerekli. Bir kere güvenin sarsıldığında, onu yeniden kazanmak için uğraşman gerekiyor ve bu, senin için oldukça zor ve yıpratıcı bir süreç oluyor. Açık iletişim ve sadakat, senin mutluluğunun anahtarları. Bu iki kavram, senin hayatında büyük bir öneme sahip. Açık iletişim, senin için bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biri. İlişkilerinde her zaman dürüst olmayı, karşındaki kişiye hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmeyi tercih ediyorsun. Sadakat ise, senin için bir ilişkide olmazsa olmaz. Bir ilişkide sadakat, senin için en önemli değerlerden biri. Sadakatsizlik, senin için bir ilişkinin sonunu getirebilecek en büyük tehlikelerden biri. Bu yüzden, bir ilişkide sadakat, senin için büyük bir öneme sahip. Sonuç olarak, senin için şeffaflık ve dürüstlük, açık iletişim ve sadakat, hayatının vazgeçilmez unsurları. Bu değerlere sahip bir yaşam, senin için en büyük mutluluk kaynağı. Bu yüzden, bu değerlere sahip bir yaşamı sürdürmeyi her zaman tercih ediyorsun.

Sen soğuk tavırları kaldıramıyorsun!

Kalbindeki duygusal yoğunluğu, karşı taraftan da bekliyorsun. Aşkın ve sevginin dilini konuşmayı seven biri olarak, karşındakinin de seninle aynı dili konuşmasını umuyorsun. Ancak, hislerini saklayan, soğuk ve mesafeli biri seni hemen uzaklaştırıyor. Sevgi ve aşkın sıcaklığını hissetmeden, o ilişkide var olamazsın. Bu yüzden, senin için sevgi göstermek ve sevgi görmek hayati önem taşıyor. İlişkinin her anında, sevginin sıcaklığını hissetmek ve hissettirmek, senin için olmazsa olmaz. Bu, senin aşkla dolu kalbinin en büyük beklentisi ve en derin arzusu.

Sen ikiyüzlülüğü kaldıramıyorsun!

Bir dizi televizyon draması gibi, yalanlar ve gizli kapaklı işler, seni hayatındaki insanlardan uzaklaştıran en büyük faktörler. Seninle dolambaçlı yollardan konuşan, gerçek düşüncelerini saklayan kişilere tahammülün yok. Sanki bir dedektif gibi sürekli neyin gerçek neyin yalan olduğunu çözmeye çalışıyormuşsun gibi hissediyorsun ve bu seni yoruyor. Dürüstlük ve samimiyet, senin için bir ilişkinin temel taşları. Karşındaki kişinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini açıkça bilmek istiyorsun. Gizlilik perdesinin ardına saklanan duygular, seni rahatsız ediyor. Netlik ve açıklık, senin ilişkilerinde aradığın anahtar kelimeler. Bir ilişkide, karşındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini açık bir kitap gibi okuyabilmek, senin için büyük bir rahatlama. Bu yüzden, her zaman dürüstlüğü ve samimiyeti ön planda tutan, dolambaçlı yollardan kaçınan kişilerle ilişki kurmayı tercih ediyorsun. Bu, senin ilişkilerindeki temel beklentini oluşturuyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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