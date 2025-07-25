Sen İlişkide Neyi Kaldıramıyorsun?
Aşk güzel ama her aşk sabır işi değil! Kimimiz kıskançlığa gelemiyoruz, kimimiz ilgisizliğe… Peki ya senin için bir ilişkide asla tahammül edemeyeceğin şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerin sana günlerce mesaj atmasa ne yaparsın?
4. Sevgilinin eski sevgililerinden sık sık bahsetmesi seni nasıl etkiler?
5. Flörtöz tavırları olan birini affedebilir misin?
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6. İlişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?
7. İlişkide sosyal medya senin için ne kadar önemli?
8. Güvensizlik bir kere oluştuysa, tekrar güvenebilir misin?
9. Özgürlük senin için ne kadar önemli?
10. Tartışmalarda alttan almak mı, dik durmak mı?
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Sen ilgisizliği kaldıramıyorsun!
Sen güvensizliği kaldıramıyorsun!
Sen soğuk tavırları kaldıramıyorsun!
Sen ikiyüzlülüğü kaldıramıyorsun!
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