Ne Kadar Yaz İnsanısın?
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1. Yaz denince aklına ilk ne gelir?
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2. Tatilini nasıl geçirirsin?
3. Yaz akşamlarında ne yapmayı seversin?
4. Güneşin altında saatlerce kalabilir misin?
5. Yazda en sevmediğin şey?
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6. Yaz aylarında sosyal hayatın nasıl?
7. Yaz aşkları hakkında ne düşünüyorsun?
8. Yaz meyvelerine karşı tutumun?
9. Tatil deyince aklına ne gelir?
10. Yaz mı, kış mı?
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Sen tam bir yaz aşığısın!
Sen tam bir yaz insanısın!
Sen hiç yaz insanı değilsin!
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