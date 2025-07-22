Kişilik Testi: Ne Kadar Kendini Beğenmişsin?
Aynaya baktığında “vay be” mi diyorsun yoksa “eh işte” mi? Peki ya bir ortamda kendinden bahsedildiğinde yüzün gururdan mı kızarıyor yoksa mütevazılığınla mı göz kamaştırıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aynaya baktığında en sık düşündüğün şey ne?
4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?
5. Sen kendini nasıl tanımlarsın?
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6. Kalabalık ortamlarda ne yaparsın?
7. Dış görünüşün hakkında gelen eleştiriler seni nasıl etkiler?
8. Selfie çekme sıklığın?
9. Biri senden daha önde olduğunda ne hissedersin?
10. İnsanların sana olan ilgisi hakkında ne düşünürsün?
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Sen %100 kendini beğenmişsin!
Sen %70 kendini beğenmişsin!
Sen %40 kendini beğenmişsin!
Sen %10 kendini beğenmişsin!
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