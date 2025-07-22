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Kişilik Testi: Ne Kadar Kendini Beğenmişsin?

Kişilik Testi: Ne Kadar Kendini Beğenmişsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 10:23

Aynaya baktığında “vay be” mi diyorsun yoksa “eh işte” mi? Peki ya bir ortamda kendinden bahsedildiğinde yüzün gururdan mı kızarıyor yoksa mütevazılığınla mı göz kamaştırıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aynaya baktığında en sık düşündüğün şey ne?

4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?

5. Sen kendini nasıl tanımlarsın?

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6. Kalabalık ortamlarda ne yaparsın?

7. Dış görünüşün hakkında gelen eleştiriler seni nasıl etkiler?

8. Selfie çekme sıklığın?

9. Biri senden daha önde olduğunda ne hissedersin?

10. İnsanların sana olan ilgisi hakkında ne düşünürsün?

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Sen %100 kendini beğenmişsin!

Gözlerini açtığın andan itibaren, sanki dünyaya öz güveni dağıtmak için doğmuşsun gibi bir hava estiriyorsun. Aynalar senin için sadece birer yansıma aracı değil, adeta hayranlarına poz verme fırsatı. Herkes elbette kendini bir nebze beğenir, ama senin özgüvenin öyle bir boyutta ki, bu sıradan beğenilerin çok ötesinde. Bu özgüveninle adeta herkesi büyülüyorsun. Ancak biraz dikkatli olmalısın, bu özgüveninle birlikte adeta havada uçuyormuş gibi bir hava estiriyorsun. Bu havayla uçup gitme de! Kendini öyle bir seviyede beğeniyorsun ki, bu durum etrafındakilere de bulaşıyor. Seninle birlikte herkes de kendine biraz daha fazla değer vermeye başlıyor. Bu özgüveninle adeta bir örnek oluyorsun. Ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Bu özgüveninle uçup gitme de!

Sen %70 kendini beğenmişsin!

Sen kendine olan sevgini en ideal dozda yaşayan bir bireysin. Ne aşırı bir kibirle hareket ediyorsun, ne de kendini gereğinden fazla küçümsüyorsun. Bu özgüvenin, etrafındakilere de bulaşıyor ve seni doğal bir çekicilikle donatıyor. Bu durum, seninle karşılaşan herkesin dikkatini çekiyor ve etkilenmemeleri neredeyse imkansız oluyor. İşte bu yüzden sana bravo demekten kendimizi alamıyoruz. Seninle tanışmak, bu özgüvenin etkisini hissetmek, gerçekten büyüleyici bir deneyim. Kendine olan bu sağlıklı sevgin ve özgüvenin, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Bravo!

Sen %40 kendini beğenmişsin!

Kendini gözlerden uzak tutmayı tercih eden biri olabilirsin, belki de sessizliğin gizemli cazibesine kapılmışsın. Ancak unutma ki, içinde parıldayan bir ışık var. Bu ışık, belki de senin farkında olmadığın bir potansiyeli, bir yeteneği temsil ediyor. Kendi kabuğuna çekilmiş olabilirsin, ama belki de hayat sana daha fazlasını sunmaya hazır. Belki de sen, kendi başarının anahtarı olacak kişi sensin. Öne çıkmak konusunda biraz çekingen olabilirsin, belki de bu senin doğan. Ancak unutma ki, özgüvenini arttırmak, kendi yeteneklerine inanmak ve kendini göstermek senin elinde. Kendine inan ve kendini göster, çünkü seni tutabilene aşk olsun! İçindeki o parıldayan ışığı dünyaya göstermekten çekinme. Kendine güven, çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendi yeteneklerini ve başarılarını görmek için kendine bir şans ver. Kendi ışığını parlattığında, kendi başarının yıldızı olacaksın. Kendi potansiyelini keşfetmek için cesaretini topla ve kendini göster. Seni tutabilene aşk olsun!

Sen %10 kendini beğenmişsin!

Hey, dur biraz ve kendine bir göz at! Belki de sürekli etrafındakilerle kendini kıyaslayarak, kendi değerini gözden kaçırıyorsun. Kendini yetersiz hissetmek, belki de senin en büyük düşmanın. Fakat unutma, değerini belirleyen başkalarının gözündeki sen değil, senin kendine bakış açın. Kendini beğenmişlikten bahsetmiyorum, hayır. Kendine olan saygını, sevgini ve değerini konuşuyorum. Belki de bu sürekli kıyaslamaların içinde kaybolmuş olabilirsin. Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırıp duruyorsun, ama unutma ki herkesin kendine özgü bir hikayesi var. Senin hikayen de kendi içinde benzersiz ve değerli. Biraz durup kendine bakma, kendini sevme zamanı geldi belki de. Kendi değerini fark etmek, kendini sevmek, kendine saygı göstermek... İşte bu, öz değerini bulmanın anahtarı. Ve bu anahtar, dışarıda değil, tam da senin içinde saklı. Öyleyse, biraz dur ve kendine bak. Kendini sevme zamanı geldi. Kendi değerini fark et ve bu değeri başkalarının gözündeki senle kıyaslamayı bırak. Kendini sev, çünkü sen değerlisin. Kendine olan saygını, sevgini ve değerini hatırla. Kendini sevme zamanı geldi. Şimdi, kendini sevme zamanı.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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