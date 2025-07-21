Senin Neyini Kıskanıyorlar?
Sen farkında bile olmadan bazı gözleri üzerine çekiyor olabilirsin... Kimi enerjini, kimi zekânı, kimi ise umursamaz tavrını kıskanıyor olabilir. Herkesin sende içten içe imrendiği bir şey var ve sen bunu belki de hiç fark etmedin. Peki insanlar seni neden bu kadar dikkatle izliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En çok neyle övülürsün?
4. Sana göre hayattaki en güçlü yönün hangisi?
5. Kalabalık bir ortamda sen genelde nasılsın?
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6. İnsanlar seninle ilgili neyi çözemediklerini söyler?
7. Biri seni kıskandığında ne hissedersin?
8. Birini etkilemek istediğinde en çok hangi yönünü öne çıkarırsın?
9. Çevrende en sık yapılan yorum?
10. En yakın arkadaşın seni tek kelimeyle nasıl tanımlar?
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Senin tarzını ve karizmanı kıskanıyorlar!
Senin zekanı kıskanıyorlar!
Senin cool tavırlarını kıskanıyorlar!
Senin enerjini kıskanıyorlar!
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