Sen Kendini Ne Kadar Yıpratıyorsun?
Hayat bazen bizi öyle bir döngüye sokar ki, kendi ihtiyaçlarımızı görmezden geliriz. Başkalarını düşünmekten, sorumlulukların ağırlığı altında ezilmekten ya da geçmişin yükünden kurtulamamaktan kendimize en büyük zararı biz veririz. Peki sen, farkında olmadan kendini ne kadar yıpratıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
4. Hayır demek senin için nasıldır?
5. Başkaları için fedakarlık yaparken sınırını koruyabiliyor musun?
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6. Kendine vakit ayırmak sana nasıl hissettiriyor?
7. Ben de önemliyim demeyi ne kadar sık söylersin?
8. Geçmişte yaşadığın olumsuzlukları hala hatırlar mısın?
9. İyilik yaptığında karşılık görmeyince nasıl hissedersin?
10. Duygularını nasıl yaşarsın?
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Sen kendini %90 yıpratıyorsun!
Sen kendini %65 yıpratıyorsun!
Sen kendini %40 yıpratıyorsun!
Sen kendini %10 yıpratıyorsun!
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