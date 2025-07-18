Sen Kendini Ne Kadar Yıpratıyorsun?

Hayatın karmaşasında, başkalarının mutluluğunu kendi iç huzurunun önüne koyan biri varsa, o sensin. Kendini adeta bir şövalye gibi görüyorsun, herkesin dertlerini omuzlarına yükleyip, onları mutlu etmek için kendi ruhunu ateşe atıyorsun. Bu durum, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Ancak bu sürekli kendini ihmal etme durumu, seni yavaş yavaş tüketiyor. Bir bakıyorsun ki, içinde adeta bir fırtına kopuyor. Ancak sen, bu fırtınanın etkisini dışarıya yansıtmamak için gülümsemeyi tercih ediyorsun. Bu durum, dışarıdan bakıldığında sanki her şey yolundaymış gibi bir izlenim yaratıyor. Ancak unutma ki, bu durum sürdürülebilir değil. İçinde kopan bu fırtınayı dindirmenin yolu, kendine bir dur demekten geçiyor. Kendine bir dur de ve biraz nefes al. Kendine 'Ben ne istiyorum?' diye sormayı öğren. Kendi isteklerini, kendi mutluluğunu düşünmeyi öğren. Çünkü unutma ki, sen de en az herkes kadar değerlisin. Senin de mutluluğun, huzurun önemli. Kendini ihmal etmeyi bırak ve kendi mutluluğunu da düşünmeye başla. Bu hayatta sen de en az herkes kadar kıymetlisin ve bunu unutmamalısın.