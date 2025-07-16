Aşık Olduğunda Ne Kadar Değişiyorsun?
Aşk… bazılarımızı bulutların üstüne çıkarır, bazılarımızı ise içinden bambaşka bir insan yapar. Belki daha duygusalsın, belki daha kıskanç… Peki sen, aşık olunca ne kadar değişiyorsun? Eski halinle vedalaşıp aşık sen olarak yeni bir versiyonuna mı dönüşüyorsun, yoksa her şey aynı ama kalbin biraz daha mı yumuşak?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda seni ilk fark eden kim olur?
4. Aşıkken hangi özelliğin öne çıkar?
5. Aşık olduğunda sosyal medyanda değişim olur mu?
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6. Aşık olduğunda kendini nasıl hissedersin?
7. Aşıkken arkadaşlarınla ilişkin nasıl etkilenir?
8. Dış görünüşünde değişim olur mu?
9. Aşk seni daha çok neye yaklaştırır?
10. Aşk bitince ne hissedersin?
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Aşık olduğunda tamamen değişiyorsun!
Sen aşık olduğunda biraz değişiyorsun!
Sen aşık olduğunda olması gerektiği kadar değişiyorsun!
Sen aşık olduğunda hiç değişmiyorsun!
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