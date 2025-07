Aşık Olduğunda Ne Kadar Değişiyorsun?

Aşkın büyülü dünyasında, sende biraz da kaygı hissi uyandırıyor. Sevdiğin kişiye duyduğun yoğun duygular, onu kaybetme korkusunu da beraberinde getiriyor. Bu korku, kalbinin en derinlerinde saklı ve her an patlamaya hazır bir volkan gibi. Sevgilinin yanlış bir anlam çıkarabileceği her söz, her hareket, seni tedirgin ediyor. Bu durum, seni normalde olduğundan daha hassas bir hale getiriyor. Aşkın büyüsüne kapıldığında, sakin ve dengeli bir kişiliğe sahip olsan bile, kendini koruma içgüdüsü devreye giriyor. Bu içgüdü, aşkın tatlı telaşının içinde, seni daha korumacı bir hale getiriyor. Tüm bu değişimler, aslında sevdiğin kişiye olan derin sevgin ve bağlılığın bir göstergesi. Aşkın büyüsüne kapıldığın an, kalbinin derinliklerinde bir savaş başlıyor. Bu savaş, aşkın ve kaygının savaşı. Bu savaşta bazen aşk kazanırken, bazen de kaygı. Ancak unutma ki, bu savaşın sonunda kazanan her zaman aşk olacaktır. Çünkü aşk, her türlü korkuyu ve kaygıyı yenmeye yetecek kadar güçlüdür. Bu yüzden, aşkın getirdiği bu değişimlerden korkma. Onları kabullen ve aşkın büyüsüne kendini bırak.