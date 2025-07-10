Senin Kalbin Ne Kadar Yorgun?
Hayatın yükü sadece omuzlarımızda değil, kalbimizde de birikir. Kimi zaman bir kırgınlık, kimi zaman bir ihanet, kimi zaman da hiç söyleyemediğimiz cümleler... Peki, senin kalbin bu hayattan ne kadar yoruldu? İçine bastırdığın duygular seni ne kadar etkiliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda en çok hissettiğin duygu?
4. “Her şey yoluna girecek” cümlesine ne kadar inanıyorsun?
5. İnsanlara kolayca güvenebilir misin?
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6. En son ne zaman içinden geldiği gibi ağladın?
7. Sana iyi gelen şey ne?
8. Telefonuna gelen bir mesaj seni hala heyecanlandırıyor mu?
9. Birini özlediğinde ne yaparsın?
10. İçinde tuttuğun şeyler seni ne kadar etkiliyor?
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Senin kalbin henüz yorulmamış!
Senin kalbin çok az yorulmuş!
Senin kalbin çok yorulmuş!
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