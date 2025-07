Senin Kalbin Ne Kadar Yorgun?

Hayatın kıvrımlı yollarında bazen tükenmiş hissetsen de, sen hâlâ dimdik ayaktasın. Kalbinde belki birkaç çatlak oluşmuş, belki bir parçası eksilmiş ama sen hâlâ umut etmeyi biliyorsun. Hâlâ yarınların daha güzel olacağına dair inancını koruyorsun. Bazen yorgun düşsen de, hayatın hızına yetişmekte zorlansan da, kendine bir mola hakkı tanıman, biraz uzaklaşıp nefes alman sana iyi gelebilir. Unutma, hayatın en büyük sırrı aslında yeniden sevebilmekte gizli. Yeniden sevebilmek, yeniden umut etmek, yeniden hayata sımsıkı sarılabilmek... İşte gerçek güç burada yatıyor. Her ne olursa olsun, kalbinin kapılarını açık tutmayı unutma. Çünkü hayat, her zaman sürprizlere gebe ve sen, her zaman daha fazlasını hak ediyorsun.