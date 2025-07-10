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Senin Kalbin Ne Kadar Yorgun?

Senin Kalbin Ne Kadar Yorgun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 17:01

Hayatın yükü sadece omuzlarımızda değil, kalbimizde de birikir. Kimi zaman bir kırgınlık, kimi zaman bir ihanet, kimi zaman da hiç söyleyemediğimiz cümleler... Peki, senin kalbin bu hayattan ne kadar yoruldu? İçine bastırdığın duygular seni ne kadar etkiliyor? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda en çok hissettiğin duygu?

4. “Her şey yoluna girecek” cümlesine ne kadar inanıyorsun?

5. İnsanlara kolayca güvenebilir misin?

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6. En son ne zaman içinden geldiği gibi ağladın?

7. Sana iyi gelen şey ne?

8. Telefonuna gelen bir mesaj seni hala heyecanlandırıyor mu?

9. Birini özlediğinde ne yaparsın?

10. İçinde tuttuğun şeyler seni ne kadar etkiliyor?

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Senin kalbin henüz yorulmamış!

Hayatın ne tür fırtınalarıyla karşılaşırsan karşılaş, her zaman ayağa kalkabilen, yeniden yürüyebilen bir savaşçısın. Kalbin, tüm olumsuzluklara, tüm zorluklara rağmen hala sıcacık, hala sevgi dolu. İçindeki bu ışık, hiçbir karanlığın söndüremeyeceği türden. Elbette, zaman zaman yoruluyorsun, tükendiğini hissediyorsun. Ama sonra kendini sevgiyle sarıp sarmalıyor, yaralarını onarıyorsun. Bu süreçte, umudun en güzel, en parlak yanlarını içinde taşıyorsun. Bu umut, senin en büyük gücün. Her ne olursa olsun, içindeki bu umut ışığı hiç sönmesin. Ne mutlu sana, bu güçlü, sevgi dolu ve umutlu kalbi taşıdığın için!

Senin kalbin çok az yorulmuş!

Hayatın kıvrımlı yollarında bazen tükenmiş hissetsen de, sen hâlâ dimdik ayaktasın. Kalbinde belki birkaç çatlak oluşmuş, belki bir parçası eksilmiş ama sen hâlâ umut etmeyi biliyorsun. Hâlâ yarınların daha güzel olacağına dair inancını koruyorsun. Bazen yorgun düşsen de, hayatın hızına yetişmekte zorlansan da, kendine bir mola hakkı tanıman, biraz uzaklaşıp nefes alman sana iyi gelebilir. Unutma, hayatın en büyük sırrı aslında yeniden sevebilmekte gizli. Yeniden sevebilmek, yeniden umut etmek, yeniden hayata sımsıkı sarılabilmek... İşte gerçek güç burada yatıyor. Her ne olursa olsun, kalbinin kapılarını açık tutmayı unutma. Çünkü hayat, her zaman sürprizlere gebe ve sen, her zaman daha fazlasını hak ediyorsun.

Senin kalbin çok yorulmuş!

Hayatın seni bir dizi maceraya sürükledi, değil mi? Tüm o söyleyemediklerin, bitirilmemiş işlerin, yarım kalan duyguların... Hepsi seni bu noktaya, duygusal bir yorgunluğun tam ortasına getirdi. Belki de kalbindeki yaraları sarmak için biraz merhem olmanın zamanı gelmiştir. Biraz sevgiye, biraz anlayışa ve belki de en önemlisi biraz da kendine izin verme zamanı geldi. Kendine dönmek, içinde biriken tüm duyguları serbest bırakmak ve yeniden doğmak... İşte bu, senin hikayenin yeni bir bölümünün başlangıcı olabilir. Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş olabilirsin, ancak unutma ki her zaman kendine dönebilir ve tüm bu yorgunluğu geride bırakabilirsin. Kendine dönmek, belki de tüm bu süreçte unuttuğun en önemli şeydir. Kendine dönmek, belki de kalbinin acıyan yanlarına merhem olacak tek şeydir. Biraz sevgi, biraz anlayış ve biraz da sen... İşte bu, senin hikayenin yeni bir bölümünün başlangıcı olabilir. Kendine dönmek, belki de tüm bu süreçte unuttuğun en önemli şeydir. Kendine dönmek, belki de kalbinin acıyan yanlarına merhem olacak tek şeydir. Haydi, kendine dönme vakti geldi. Kendine dön ve yeniden başla. Kendine dön ve tüm duygusal yorgunluğu geride bırak. Kendine dön ve hayatın seni nereye sürüklerse sürüklesin, kalbinin acıyan yanlarına merhem ol. Kendine dön, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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