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Eski Sevgilin Seninle İlgili Ne Düşünüyor?

Eski Sevgilin Seninle İlgili Ne Düşünüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 18:01

Biten bir ilişkiden sonra asıl soru şudur: “O acaba hala beni düşünüyor mu?” Ya da daha da merak ettiğimiz: “Beni nasıl hatırlıyor?” Kimi zaman eski sevgilimizin aklında bir yara, kimi zaman tatlı bir anı, kimi zaman da keşkelerle dolu bir boşluk oluruz. Peki sen? Eski sevgilinin aklında nasıl bir iz bıraktın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ayrılık mesajı nasıl bir şeydi?

4. Onunla yaşadığın en baskın duygu neydi?

5. Sence seni unutabildi mi?

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6. Sence seni neden sevmişti?

7. Ona en çok ne zaman ihtiyaç duymuştun?

8. Ona hala bir şey hissediyor musun?

9. Onunla en çok neyi tartışırdınız?

10. Onunla yeniden karşılaşsan ne yaparsın?

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Eski sevgilin "Keşke onu kaybetmeseydim" diye düşünüyor!

Eski aşkın için sen, bir yıldız gibi parlıyorsun. Bulunması zor, değeri paha biçilemez bir cevher gibisin. Evet, hatalar yapıldı, yanlışlar oldu ama o, senin kalbinin sıcaklığını, dürüstlüğünün altın değerini ve sevginin en saf haliyle seninle yaşadığını asla unutamıyor. Hayatın hızlı akışında ilerliyor gibi görünse de, senin anıların, aklına düştüğünde kalbinde derin bir hüzün yaratıyor. Belki arada bir sosyal medya hesaplarına göz atıyor, belki senin bir gün dönüp 'Nasılsın?' diyeceğin günü bekliyor. Belki de hala seninle paylaştığı o güzel anıları hatırlayarak iç geçiriyor. Ona bıraktığın iz, kalıcı ve silinmez türden. Seninle geçirdiği zamanlar, onun hayatında unutulmaz bir iz bıraktı. Eski aşkın için sen, bir daha kolay kolay bulamayacağı kadar özel birisin. Seninle geçirdiği zamanlar, onun hayatında unutulmaz bir iz bıraktı. Seninle yaşadığı her anı, kalbinde taşıdığı her duyguyu özlemle hatırlıyor. Belki de hala seninle paylaştığı o güzel anıları hatırlayarak iç geçiriyor. Ona bıraktığın iz, kalıcı ve silinmez türden. Seninle geçirdiği zamanlar, onun hayatında unutulmaz bir iz bıraktı.

Eski sevgilin "İyi ki tanımışım ama bitti" diye düşünüyor!

Hala seninle ilgili bir saygı duygusu, belki de hafif bir sevgi kırıntısı var içinde. Ancak bu duygular artık tamamen geçmişin tozlu sayfalarına gömülmüş durumda. Seni düşündüğünde, hafızasında canlanan güzel anılar oluyor, fakat kalbinin derinliklerinde senin için özel bir yer yok. Belki de seninle yaşadıkları, onun hayata dair bakış açısını olgunlaştırdı, belki de seninle tanışmak, ona hayatın farklı boyutlarını gösterdi. Ancak sonuç olarak, seni kötülemek gibi bir niyeti yok ama aynı zamanda geçmişe dönüp seni aramak gibi bir düşüncesi de yok. O hikaye, onun için tamamen sona erdi, o defter kapandı. Seninle yaşadıklarını bir öğrenme süreci olarak gördü ve hayatına devam etti.

Eski sevgilin "Beni yordu ama hala seviyorum" diye düşünüyor!

Sen, onun hayatındaki unutulmaz bir karakterdın; yaşamak kolay olmasa da, unutması imkansızdı. Seni hâlâ düşündüğünde, duyguları tıpkı bir kokteyl gibi karışıyor: bir yudum öfke, bir yudum özlem ve bir yudum suçluluk. Çünkü bu ilişki, bir düğüm gibi, ne kadar çözülmeye çalışılsa da hâlâ tam anlamıyla çözülememişti. İlişkinin başlangıcı, bir yaz masalı gibiydi; her şey o kadar güzel ve huzur doluydu ki. Ancak bir noktadan sonra, bu masalın sonu gelmişti ve her şey yorucu bir hale bürünmüştü. Sen, onun gözünde karmaşık ama aynı zamanda derin bir iz bırakan bir insandın. Belki de hala seni düşündüğü, yıldızların altında geçirdiği sessiz geceler vardır. Belki de hâlâ seni anımsatan her şeyde, biraz daha seni özlüyordur. Ancak bir şey kesin ki; sen, onun hayatındaki silinmez bir izsin.

Eski sevgilin " Bir daha asla olmaz" diye düşünüyor!

Biraz içtenlikle konuşalım, belki de o bu ilişkiyi geride bırakmış ve hafızasından silmeyi tercih etmiş bir sayfa olarak görüyor. Kim bilir, belki kalbi çok kırıldı ya da belki de o çok kırdı. Seni düşündüğünde kalbinde sevgi yerine, belki bir pişmanlık ya da belki bir rahatlama hissi oluşuyor. Bu ilişki, ikiniz için de hayatın acımasız bir dersi oldu. Ama endişelenme; her sonlanan şey kötü bir sonuç değildir. Bazen 'bir daha asla' demek, yeni bir başlangıcın kapısını aralamanın ilk adımıdır. Unutma, her son bir başlangıçtır ve belki de bu, senin gerçek başlangıcın olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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