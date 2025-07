Eski Sevgilin Seninle İlgili Ne Düşünüyor?

Sen, onun hayatındaki unutulmaz bir karakterdın; yaşamak kolay olmasa da, unutması imkansızdı. Seni hâlâ düşündüğünde, duyguları tıpkı bir kokteyl gibi karışıyor: bir yudum öfke, bir yudum özlem ve bir yudum suçluluk. Çünkü bu ilişki, bir düğüm gibi, ne kadar çözülmeye çalışılsa da hâlâ tam anlamıyla çözülememişti. İlişkinin başlangıcı, bir yaz masalı gibiydi; her şey o kadar güzel ve huzur doluydu ki. Ancak bir noktadan sonra, bu masalın sonu gelmişti ve her şey yorucu bir hale bürünmüştü. Sen, onun gözünde karmaşık ama aynı zamanda derin bir iz bırakan bir insandın. Belki de hala seni düşündüğü, yıldızların altında geçirdiği sessiz geceler vardır. Belki de hâlâ seni anımsatan her şeyde, biraz daha seni özlüyordur. Ancak bir şey kesin ki; sen, onun hayatındaki silinmez bir izsin.