Eski Sevgilin Seninle İlgili Ne Düşünüyor?
Biten bir ilişkiden sonra asıl soru şudur: “O acaba hala beni düşünüyor mu?” Ya da daha da merak ettiğimiz: “Beni nasıl hatırlıyor?” Kimi zaman eski sevgilimizin aklında bir yara, kimi zaman tatlı bir anı, kimi zaman da keşkelerle dolu bir boşluk oluruz. Peki sen? Eski sevgilinin aklında nasıl bir iz bıraktın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrılık mesajı nasıl bir şeydi?
4. Onunla yaşadığın en baskın duygu neydi?
5. Sence seni unutabildi mi?
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6. Sence seni neden sevmişti?
7. Ona en çok ne zaman ihtiyaç duymuştun?
8. Ona hala bir şey hissediyor musun?
9. Onunla en çok neyi tartışırdınız?
10. Onunla yeniden karşılaşsan ne yaparsın?
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Eski sevgilin "Keşke onu kaybetmeseydim" diye düşünüyor!
Eski sevgilin "İyi ki tanımışım ama bitti" diye düşünüyor!
Eski sevgilin "Beni yordu ama hala seviyorum" diye düşünüyor!
Eski sevgilin " Bir daha asla olmaz" diye düşünüyor!
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