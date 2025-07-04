Ne Kadar Toksik Bir Arkadaşsın?

Arkadaşlıkla ilgili anlayışın, bir Hollywood filminden fırlamışçasına romantik ve idealist. Senin için arkadaşlık; sevgi, anlayış ve dürüstlük üzerine kurulu bir köprü. Kıskançlık ya da pasif agresif tavırlar gibi olumsuz duyguların bu köprünün üzerinde yeri yok. Seninle dost olmak, bir nevi kalbinin huzur bulduğu bir limana demir atmak gibi. Zor zamanlar, dostlukların sınavıdır derler. Sen ise bu sınavı her seferinde başarıyla geçmeyi biliyorsun. Karşılaşılan zorluklar karşısında bile destek olmayı, elinden gelen yardımı esirgememeyi biliyorsun. Bu yüzden senin gibi bir arkadaşın herkesin hayatında olması gerektiğini düşünüyoruz. Sen, insanların güvenini kazanmayı başaran, samimiyetiyle çevresine pozitif enerji yayan, huzur verici bir dostsun. Etrafındaki insanlar, senin ne kadar değerli ve özel bir kişi olduğunu biliyor. Dolayısıyla, kendini hiç endişelendirmene gerek yok. Sen, tam da olduğun gibi, sevgi dolu ve anlayışlı bir dost olarak kal. Çünkü senin gibi dostlar, hayatın en güzel hediyesi.