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Ne Kadar Toksik Bir Arkadaşsın?

Ne Kadar Toksik Bir Arkadaşsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 09:46

Dostluklar hayatın tuzu biberi... Ama bazen öyle anlar olur ki farkında olmadan bir arkadaşlığı sabote edebilirsin. Sence sen ne kadar destekleyici, ne kadar yıkıcısın? Belki biraz fazla kıskançsın, belki de sürekli dert anlatan birisin. Bu testte kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü birazdan öğreneceksin: Sen gerçekten iyi bir dost musun, yoksa gizliden gizliye ilişkileri zehirleyen bir enerji misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin=

3. En yakın arkadaşın kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?

4. Başkalarının başarılarına nasıl yaklaşırsın?

5. Yakın zamanda biriyle küstün mü?

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6. Sana karşı bir hata yapıldığında tepkin?

7. Arkadaş grubunda en sık yaptığın şey?

8. Eleştiri kaldırabiliyor musun?

9. Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor?

10. Arkadaşlarının arkasından konuşur musun?

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Sen %10 toksiksin!

Arkadaşlıkla ilgili anlayışın, bir Hollywood filminden fırlamışçasına romantik ve idealist. Senin için arkadaşlık; sevgi, anlayış ve dürüstlük üzerine kurulu bir köprü. Kıskançlık ya da pasif agresif tavırlar gibi olumsuz duyguların bu köprünün üzerinde yeri yok. Seninle dost olmak, bir nevi kalbinin huzur bulduğu bir limana demir atmak gibi. Zor zamanlar, dostlukların sınavıdır derler. Sen ise bu sınavı her seferinde başarıyla geçmeyi biliyorsun. Karşılaşılan zorluklar karşısında bile destek olmayı, elinden gelen yardımı esirgememeyi biliyorsun. Bu yüzden senin gibi bir arkadaşın herkesin hayatında olması gerektiğini düşünüyoruz. Sen, insanların güvenini kazanmayı başaran, samimiyetiyle çevresine pozitif enerji yayan, huzur verici bir dostsun. Etrafındaki insanlar, senin ne kadar değerli ve özel bir kişi olduğunu biliyor. Dolayısıyla, kendini hiç endişelendirmene gerek yok. Sen, tam da olduğun gibi, sevgi dolu ve anlayışlı bir dost olarak kal. Çünkü senin gibi dostlar, hayatın en güzel hediyesi.

Sen %40 toksiksin!

Her ne kadar kalbinin en saf köşesinde iyi niyetli biri olsan da, duygusal dalgalanmaların zaman zaman ilişkilerinde türbülans yaratabiliyor. Kıskançlık, alınganlık ya da kendini geri plana çekme gibi eğilimlerin, seni dışarıdan bakıldığında biraz toksik biri gibi gösterebiliyor. Ancak, bu durumun farkında oluşun seni bir adım öne çıkarıyor. Biraz daha açık ve dürüst bir iletişim kurmayı deneyerek, bu durumun üstesinden gelebilirsin. Kendi iç dünyana biraz daha fazla dikkat etmek ve duygusal tepkilerini gözlemlemek, bu konuda sana çok yardımcı olabilir. Unutma, sen kötü biri değilsin. Sadece duyguların, zaman zaman seni ele geçirebiliyor. Ancak bu durum, senin kontrolün altında. Kendi duygusal dengeni sağlamak için biraz daha çaba gösterdiğinde, ilişkilerinde daha sağlıklı bir dinamik oluşturabilirsin. İçindeki iyi niyetli kişiliği dışarıya yansıtmak senin elinde.

Sen %65 toksiksin!

Dostluklar, çoğumuzun hayatının en değerli parçalarından biri. Ancak, bazen bu dostluklar, farkında olmadan bir rekabet ya da üstünlük oyununa dönüşebiliyor. Böyle anlarda, kendini merkeze koyman, duygusal manipülasyon yapman veya sınır ihlali eğilimin, dostluk ilişkilerini zehirleyen bir hava yaratıyor. Bu, ilk etapta belki fark edilmiyor olabilir ancak zamanla çevreni yalnızlaştırabilir. Biraz durup kendi davranışlarına dışarıdan bakmayı denemelisin. Belki de bu durum, senin de farkında olmadan kırıcı bir tavır sergilemene neden oluyor olabilir. Unutma, güçlü olmak demek her zaman kırıcı olmak demek değil. İnsanlarla olan ilişkilerinde daha dikkatli ve hassas olmak, dostluklarına zarar vermemen için önemli bir adım olabilir. Kendini ve tavırlarını biraz daha gözden geçirmen, belki de dostluklarını daha sağlıklı ve uzun ömürlü kılabilir. Kendi iç dünyanı ve davranışlarını daha iyi anlamak, sadece dostluklarını değil, tüm sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir.

Sen %90 toksiksin!

Dostlukta senin terazinin biraz dengesiz olduğunu hissediyorum... Belki de farkında olmadan, kontrol etme, manipüle etme, alınganlık sergileme ve dedikoduya meyilli olma gibi eylemler senin dostluk anlayışının bir parçası haline gelmiş olabilir. İnsanların seni sevmesi, içinde barındırdığın olağanüstü potansiyelin bir sonucudur. Ancak bu tür davranışlarla, onları farkında olmadan yavaş yavaş kendinden uzaklaştırıyor olabilirsin. Gerçekten kalıcı ve sağlıklı bir dostluk ilişkisi kurmak istiyorsan, ilk adımın değişim arzusu olmalı. Unutma ki, toksik bir kişilik doğuştan gelmez; bu, fark edildiğinde ve üzerinde çalışıldığında düzeltilebilir bir durumdur. Dolayısıyla, kendini bu durumda bulduysan, endişelenme! Kendine biraz zaman tanı, kendini gözlemle ve değişim için gerekli adımları atmaya başla. İnan bana, bu yolculukta seni seven insanlar da senin yanında olacaklar ve bu değişimi destekleyeceklerdir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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