Ne Kadar Toksik Bir Arkadaşsın?
Dostluklar hayatın tuzu biberi... Ama bazen öyle anlar olur ki farkında olmadan bir arkadaşlığı sabote edebilirsin. Sence sen ne kadar destekleyici, ne kadar yıkıcısın? Belki biraz fazla kıskançsın, belki de sürekli dert anlatan birisin. Bu testte kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Çünkü birazdan öğreneceksin: Sen gerçekten iyi bir dost musun, yoksa gizliden gizliye ilişkileri zehirleyen bir enerji misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin=
3. En yakın arkadaşın kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
4. Başkalarının başarılarına nasıl yaklaşırsın?
5. Yakın zamanda biriyle küstün mü?
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6. Sana karşı bir hata yapıldığında tepkin?
7. Arkadaş grubunda en sık yaptığın şey?
8. Eleştiri kaldırabiliyor musun?
9. Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor?
10. Arkadaşlarının arkasından konuşur musun?
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Sen %10 toksiksin!
Sen %40 toksiksin!
Sen %65 toksiksin!
Sen %90 toksiksin!
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