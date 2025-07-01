Sen Kahve İçmeden Kaç Gün Geçirebilirsin?
Kimi için kahve sadece bir içecek değil, sabah uyanma sebebi... Kimisi ise “kahve içmeden konuşmayın bana!” diye güne başlıyor. Peki sen kahveye ne kadar bağlısın? Onsuz kaç gün dayanabilirsin?
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1. Sabah ilk işin nedir?
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2. Günde kaç fincan kahve içiyorsun?
3. Kahve içmeden nasıl hissediyorsun?
4. Kahveyi neyle içmeyi seversin?
5. Kahveyle ilk tanışman ne zaman oldu?
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6. Kahve içmek senin için?
7. En sevdiğin kahve türü?
8. Bir gün kahve içemesen ne yaparsın?
9. Kahveyle ilgili en sevdiğin şey ne?
Sen kahvesiz 1 hafta geçirebilirsin!
Sen kahvesiz 3 gün geçirebilirsin!
Sen kahvesiz 24 saat geçirebilirsin!
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