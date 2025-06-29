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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Aldatan mısın Aldatılan mı?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Aldatan mısın Aldatılan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 17:08

İlişkiler güven, sadakat ve dürüstlük üzerine kurulur ama kalp bu, bazen yoldan çıkar. Peki ya sen? Sadakatin kitabını mı yazarsın, yoksa fırsatını bulduğunda gönlünü başka limanlara mı sürüklersin? Ya da belki de hep sen kandırıldın, habersizce...

Hadi teste!

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1. Flörtöz mesajlara dostça da olsa cevap verir misin?

2. Partnerinle tartıştığında başkasına yazmayı düşünür müsün?

3. Eski sevgilin mesaj atsa geri döner misin?

4. Aşık olmasan da biriyle birlikte olur musun?

5. Partnerinle sorun yaşasan, duygusal olarak bir başkasına yakınlaşır mısın?

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6. Gizli gizli birini stalklar mısın?

7. Sana biri ilgi gösterdiğinde sevgilim var demeden önce bir bakar mısın?

8. Partnerin eski sevgilisiyle arkadaş kalmak istese, sen de intikam için birine yaklaşır mısın?

9. Aşkta ufak tefek yalanlar söyler misin?

10. Sana biri ilgi gösterdiğinde sevgilim var demeden önce bir düşünür müsün?

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Sen aldatansın!

Bir flört ustası olduğunu düşünüyor olabilirsin, belki de bu senin için sıradan bir durum. Ancak duygusal sınırların o kadar bulanık ki, nerede duracağını bilemiyorsun. Senin için aldatma kavramı sadece fiziksel bir eylemle sınırlı değil. O duygusal kaçamaklar, o masum sandığın mesajlar... İşte burada bir durup düşünmen gerekiyor. Eğer bize sorarsan, sen zaten çoktan aldatmışsın, belki de farkında bile olmadan. Duygularının netleşmesi, ne istediğini tam olarak anlaman gerekiyor. Aksi halde sadece ilişkiler değil, kalpler de kırılır. Unutma ki, flört etmek eğlenceli olabilir, ancak duygusal karmaşa ve belirsizliklerle dolu bir hayat, sonunda sadece yalnızlığa ve hayal kırıklığına yol açar. Bu yüzden, duygusal sınırlarını belirlemekte ve bu sınırlara sadık kalmakta fayda var. Aksi takdirde, aldatma eylemi sadece fiziksel bir durum olmaktan çıkar, duygusal bir ihanete dönüşür. Ve bu durum, hem senin hem de partnerinin kalbini derinden yaralar.

Sen aldatılansın!

Senin kalbin, kristal bir deniz kadar berrak ve temiz. Sadakat senin için bir yaşam biçimi, bir ilk sırada yer alıyor. Ancak bu özelliğin, bazen seni kör bir aşka sürüklüyor. Bu da seni, istemeden de olsa, 'aldatılan' konumuna düşürebiliyor. Ama unutma, senin içtenliğin ve saf sevgin, herkesin hak edemeyeceği bir özellik. Gözlerini dört aç, her şeyi gör ama bu süreçte yüreğini karartma. Senin bu saf sevgini hak edecek biri mutlaka çıkacaktır karşına. Bu yüzden gözlerini açık tut, ama kalbini de koru.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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