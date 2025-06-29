Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Aldatan mısın Aldatılan mı?

Bir flört ustası olduğunu düşünüyor olabilirsin, belki de bu senin için sıradan bir durum. Ancak duygusal sınırların o kadar bulanık ki, nerede duracağını bilemiyorsun. Senin için aldatma kavramı sadece fiziksel bir eylemle sınırlı değil. O duygusal kaçamaklar, o masum sandığın mesajlar... İşte burada bir durup düşünmen gerekiyor. Eğer bize sorarsan, sen zaten çoktan aldatmışsın, belki de farkında bile olmadan. Duygularının netleşmesi, ne istediğini tam olarak anlaman gerekiyor. Aksi halde sadece ilişkiler değil, kalpler de kırılır. Unutma ki, flört etmek eğlenceli olabilir, ancak duygusal karmaşa ve belirsizliklerle dolu bir hayat, sonunda sadece yalnızlığa ve hayal kırıklığına yol açar. Bu yüzden, duygusal sınırlarını belirlemekte ve bu sınırlara sadık kalmakta fayda var. Aksi takdirde, aldatma eylemi sadece fiziksel bir durum olmaktan çıkar, duygusal bir ihanete dönüşür. Ve bu durum, hem senin hem de partnerinin kalbini derinden yaralar.