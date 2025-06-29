Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Aldatan mısın Aldatılan mı?
İlişkiler güven, sadakat ve dürüstlük üzerine kurulur ama kalp bu, bazen yoldan çıkar. Peki ya sen? Sadakatin kitabını mı yazarsın, yoksa fırsatını bulduğunda gönlünü başka limanlara mı sürüklersin? Ya da belki de hep sen kandırıldın, habersizce...
Hadi teste!
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1. Flörtöz mesajlara dostça da olsa cevap verir misin?
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2. Partnerinle tartıştığında başkasına yazmayı düşünür müsün?
3. Eski sevgilin mesaj atsa geri döner misin?
4. Aşık olmasan da biriyle birlikte olur musun?
5. Partnerinle sorun yaşasan, duygusal olarak bir başkasına yakınlaşır mısın?
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6. Gizli gizli birini stalklar mısın?
7. Sana biri ilgi gösterdiğinde sevgilim var demeden önce bir bakar mısın?
8. Partnerin eski sevgilisiyle arkadaş kalmak istese, sen de intikam için birine yaklaşır mısın?
9. Aşkta ufak tefek yalanlar söyler misin?
10. Sana biri ilgi gösterdiğinde sevgilim var demeden önce bir düşünür müsün?
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Sen aldatansın!
Sen aldatılansın!
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