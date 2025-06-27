Sen Ne Kadar Doğa İnsanısın?
Kimi insanlar hafta sonunu AVM’lerde, kalabalık sokaklarda geçirmeyi severken; kimileri sessiz bir orman yürüyüşünü, kuş cıvıltılarını ve toprak kokusunu tercih eder. Peki ya sen? Ruhun doğaya mı ait, yoksa şehir karmaşasında mı huzur buluyorsun?
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1. Tatil planı yapıyorsun. İlk tercihin hangisi olur?
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2. Sabah uyandığında en çok neyi duymak istersin?
3. Bitki yetiştirmeyi sever misin?
4. Kamp yapma fikrine nasıl bakıyorsun?
5. Yağmurda ıslanmak sana ne hissettirir?
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6. Doğada tek başına yürüyüş yapar mısın?
7. Favori hafta sonu aktiviten nedir?
8. Hangi mevsimi daha çok seversin?
9. Bir gün boyunca telefonun çekmese ne yaparsın?
10. Geri dönüşüm yapar mısın?
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Sen %100 doğa insanısın!
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Sen %75 doğa insanısın!