Sen Ne Kadar Doğa İnsanısın?

Doğa, senin için bir sanat eseri gibi, değil mi? Uzaktan seyretmeye bayılıyorsun, öyle bir tablo ki, her bir detayıyla büyülüyor seni. Ancak, bu tablonun içinde yer almak pek sana göre değil. Şehir hayatının karmaşasına, trafikteki korna seslerine, kalabalığın içindeki gürültüye o kadar alışmışsın ki, doğanın sessizliği sana biraz yabancı geliyor. Biraz da olsa doğanın içine girme fikri sana korkutucu gelebilir. Ancak, bir gün belki de kendini bu büyülü tablonun içinde bulabilirsin. Kim bilir, belki bir gün doğayla derin bir bağ kurma vakti gelir. Belki bir gün, şehrin gri betonları yerine, doğanın yeşil ağaçlarını, mavi gökyüzünü ve renkli çiçeklerini seyrederken bulursun kendini. Belki bir gün, trafikteki korna seslerinin yerini kuş cıvıltıları alır. Kim bilir? Hayatın neler getireceği hiç belli olmaz...