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Sen Ne Kadar Doğa İnsanısın?

Sen Ne Kadar Doğa İnsanısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 12:07

Kimi insanlar hafta sonunu AVM’lerde, kalabalık sokaklarda geçirmeyi severken; kimileri sessiz bir orman yürüyüşünü, kuş cıvıltılarını ve toprak kokusunu tercih eder. Peki ya sen? Ruhun doğaya mı ait, yoksa şehir karmaşasında mı huzur buluyorsun? 

Hadi teste!

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1. Tatil planı yapıyorsun. İlk tercihin hangisi olur?

2. Sabah uyandığında en çok neyi duymak istersin?

3. Bitki yetiştirmeyi sever misin?

4. Kamp yapma fikrine nasıl bakıyorsun?

5. Yağmurda ıslanmak sana ne hissettirir?

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6. Doğada tek başına yürüyüş yapar mısın?

7. Favori hafta sonu aktiviten nedir?

8. Hangi mevsimi daha çok seversin?

9. Bir gün boyunca telefonun çekmese ne yaparsın?

10. Geri dönüşüm yapar mısın?

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Sen %100 doğa insanısın!

Sen %100 doğa insanısın!

Senin ruhun doğa ile bütünleşmiş, tam anlamıyla doğanın çocuğusun. Ormanların derinliklerinde gizlenen huzuru, dağların zirvesindeki özgürlüğü, göllerin sakinliğini ve yağmurun melodisini duyabiliyorsun. Rüzgarın şarkısı seni başka diyarlara götürüyor, doğanın enerjisiyle dolup taşıyorsun. Şehir yaşamının karmaşası, gürültüsü belki de seni boğuyor, çünkü sen, toprağın ritmini, doğanın kalp atışını hissedebilen nadir ruhlardansın. Sırt çantanı hazırla, doğanın kucağına atla, çünkü o seni çağırıyor. Doğa ana, seni özlemle bekliyor. Haydi, doğanın çocuğu, doğa seni kucaklamak için sabırsızlanıyor!

Sen %75 doğa insanısın!

Eğer sen de doğanın büyülü atmosferine kapılmayı seviyor, ama bir yandan da lüks ve konforundan ödün vermek istemiyorsan, seninle aynı düşüncedeyiz! Şehir hayatının karmaşasından sıkıldığında, doğanın kucağına atılmak ve yeşilin huzur veren tonlarına kendini bırakmak gibisi yok, değil mi? Biraz oksijen, biraz serinlik, biraz da huzur... İşte tam da bu yüzden, kendini yenilemek ve enerji toplamak için zaman zaman doğaya dönmen gerekiyor. Belki bir ormanda yürüyüş, belki bir göl kenarında piknik, belki de bir dağ başında kamp... Kim bilir, belki de bir hafta sonu kaçamağı bile ruhunu tazelemeye yetecektir. Unutma, doğa seni bekliyor. Kendine bir iyilik yap, bir sonraki boş vaktinde doğanın kucağına atıl ve yeşilin huzur veren tonlarına kendini bırak. İnan bize, doğa ile geçireceğin her an, seni yeniden doğmuş gibi hissettirecek.

Sen %50 doğa insanısın!

Doğanın büyülü dünyasına hayranlıkla bakıyor, temiz hava ve nefes kesici manzaraların tadını çıkarıyorsun. Ancak, doğayla olan bu ilişkin, çadırda uyumak veya saatlerce yürümek gibi zorlu aktiviteleri gerektirmiyor. Bu senin tarzın değil. Doğayı seviyorsun, evet, ama bu aşkı kendi şartlarında yaşıyorsun.  Bir yürüyüşe çıktığında, belki birkaç saatliğine, doğanın kalbine dalıyorsun. Ancak, gün sonunda konforlu yatağına dönmeyi tercih ediyorsun. Çünkü sen, doğayla olan ilişkini dengeli bir şekilde sürdürmeyi seçiyorsun. Bu, doğayı sevme şeklin. Bir çeşit 'şehirli doğa aşığı' olabilirsin. Doğayı seviyorsun, ama doğada yaşamayı değil. Bu, senin doğayla olan ilişkini belirleyen dengeli ve sağlıklı bir yaklaşım. İşte bu yüzden, doğayı seviyorsun ama aranıza bir mesafe koymayı da biliyorsun. Bu, senin doğayla olan hikayen, senin doğa aşkın.

Sen %20 doğa insanısın!

Doğa, senin için bir sanat eseri gibi, değil mi? Uzaktan seyretmeye bayılıyorsun, öyle bir tablo ki, her bir detayıyla büyülüyor seni. Ancak, bu tablonun içinde yer almak pek sana göre değil. Şehir hayatının karmaşasına, trafikteki korna seslerine, kalabalığın içindeki gürültüye o kadar alışmışsın ki, doğanın sessizliği sana biraz yabancı geliyor. Biraz da olsa doğanın içine girme fikri sana korkutucu gelebilir. Ancak, bir gün belki de kendini bu büyülü tablonun içinde bulabilirsin. Kim bilir, belki bir gün doğayla derin bir bağ kurma vakti gelir. Belki bir gün, şehrin gri betonları yerine, doğanın yeşil ağaçlarını, mavi gökyüzünü ve renkli çiçeklerini seyrederken bulursun kendini. Belki bir gün, trafikteki korna seslerinin yerini kuş cıvıltıları alır. Kim bilir? Hayatın neler getireceği hiç belli olmaz...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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Sen %75 doğa insanısın!