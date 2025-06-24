Ne Kadar Güvenilir Bir İnsansın?
Hayatımızda güvenilir insanlara sahip olmak kadar, kendimizin de güvenilir biri olması büyük önem taşır. Kimileri sır tutmakta usta, verdiği sözleri yerine getirmekte hassasken; kimileri ise farkında bile olmadan insanlarda güvensizlik hissi uyandırabilir. Peki ya sen? Çevrendekiler sana her şeylerini emanet edebilir mi, yoksa arkalarına bile bakmadan uzaklaşırlar mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana önemli bir sırrını anlattı. Ne yaparsın?
4. Birine verdiğin sözü tutamadığında ne hissedersin?
5. Grup çalışmasında görevini yapmazsan ne olur?
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6. Kimse seni görmüyorken yere çöp atar mısın?
7. Sözlerinle davranışların ne kadar tutarlı?
8. Yalan söylemek zorunda kalırsan, neden olur genellikle?
9. Bir dedikodu duyduğunda ne yaparsın?
10. Birine borç verir misin?
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Sen %100 güvenilirsin!
Sen %70 güvenilir bir insansın!
Sen %40 güvenilir bir insansın!
Sen %20 güvenilir bir insansın!
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