Ne Kadar Güvenilir Bir İnsansın?

Hayatının en büyük dramı, güvenin ne denli önemli olduğunu tam anlamıyla kavrayamamış olman. Belki de bu durumun farkında bile değilsin. Verdiğin sözleri tutmamak gibi bir alışkanlığın var, sırları ifşa etmekten çekinmiyorsun ya da sorumluluk almak senin için bir yük. Farkında olmasan da bu durum, sana hiçbir kazanç sağlamıyor, aksine kaybettiriyor. Ancak her şey için henüz geç sayılmaz, değişim için tam zamanı! Bu durum, senin hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmesine neden olabilir. Belki de hayatının en önemli sahnelerinden birini yaşıyorsun. Ancak, bu sahnenin sonucunu belirleyecek olan yine senin kendin olacaksın. Bu durumda, senin için en doğru seçim, güven konusunda kendini geliştirmek olacaktır. Bir düşün, belki de verdiğin sözleri tutmamanın, sırları ifşa etmenin ya da sorumluluk almaktan kaçınmanın nedeni, aslında güven konusunda yaşadığın bu büyük problem. Bu durum, belki de senin farkında olmadan kendine zarar vermenin bir yolu. Ancak, unutma ki bu durum, sana hiçbir kazanç sağlamıyor, aksine kaybettiriyor. Ve şimdi, bu durumu değiştirmek için tam zamanı! Kendine bir şans ver ve bu durumu düzeltmek için adım at. Güven konusunda kendini geliştirmeye başla ve hayatının bu önemli sahnesinin sonucunu değiştir. Unutma, her zaman değişim için bir fırsat vardır ve bu fırsatı kullanmak tamamen senin elinde.