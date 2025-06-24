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Ne Kadar Güvenilir Bir İnsansın?

Ne Kadar Güvenilir Bir İnsansın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 12:06

Hayatımızda güvenilir insanlara sahip olmak kadar, kendimizin de güvenilir biri olması büyük önem taşır. Kimileri sır tutmakta usta, verdiği sözleri yerine getirmekte hassasken; kimileri ise farkında bile olmadan insanlarda güvensizlik hissi uyandırabilir. Peki ya sen? Çevrendekiler sana her şeylerini emanet edebilir mi, yoksa arkalarına bile bakmadan uzaklaşırlar mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın sana önemli bir sırrını anlattı. Ne yaparsın?

4. Birine verdiğin sözü tutamadığında ne hissedersin?

5. Grup çalışmasında görevini yapmazsan ne olur?

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6. Kimse seni görmüyorken yere çöp atar mısın?

7. Sözlerinle davranışların ne kadar tutarlı?

8. Yalan söylemek zorunda kalırsan, neden olur genellikle?

9. Bir dedikodu duyduğunda ne yaparsın?

10. Birine borç verir misin?

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Sen %100 güvenilirsin!

Bir yıldız gibi parlıyorsun, herkesin gözünde ayrı bir yeri olan, istisnai bir kişi. İnsanlar sana sırlarını, en değerli eşyalarını ve hatta en derin duygularını emanet ederler. Bu, senin ne kadar güvenilir olduğunu gösterir. Seninle bir kez tanışan biri, seni kolayca unutamaz. Çünkü sen, güvenilirliğin somut bir örneğisin. Senin verdiğin sözler, bir taahhütten daha fazlasını ifade eder. Onlar senin için adeta birer kutsal metin gibidir. Sadakatin ise, bir dağın sağlamlığına benzer. Bu yüzden, insanlar seni unutamazlar. Çünkü sen, 'güven' kelimesinin tam anlamıyla karşılığısın. Seninle karşılaşan herkes, bu özelliklerini hemen fark eder. Ve bu yüzden, seninle olan ilişkilerini asla hafife almazlar. Seninle olan her anı, bir hazine kadar değerli görürler. Çünkü sen, güvenilirliğin ve sadakatin timsalisin.

Sen %70 güvenilir bir insansın!

Birçoğumuzun hayatında, güvenilir bir kişi olmanın önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ancak, her zaman bu imajı korumak kolay olmuyor. Hepimiz insanız ve bazen küçük aksaklıklar, beklenmedik hatalar ya da dalgınlıklar, güven duygusunu sarsabiliyor. Peki, bu durumun nedeni nedir? Belki biraz dikkatsizlik, belki biraz unutkanlık ya da belki de hafif bir vurdumduymazlık... Ama merak etme, bu durumları aşmanın yolları var. Güvenilir bir profil çizmek, bazen zorlu bir yolculuk gibi görünebilir. Ancak, bu yolculuğa çıkmak için gereken potansiyel, hepimizin içinde var. Kendi içindeki bu potansiyeli keşfetmek ve kullanmak, güvenilir bir profil çizmenin ilk adımıdır. Bu yolda ilerlerken, karşına çıkan engelleri aşmayı öğrenmek ve hatalarından ders çıkarmak, seni daha güçlü ve güvenilir bir kişi yapacaktır. Sonuçta, güven duygusu, bir kişiye karşı hissettiğimiz en önemli duygulardan biridir. Bu duyguyu sarsan her türlü aksaklık, dikkatsizlik ya da unutkanlık, güvenilir bir profil çizmeyi zorlaştırır. Ancak, bu durumları aşmanın yolları var. Kendi içindeki potansiyeli keşfetmek ve kullanmak, güvenilir bir profil çizmenin ilk adımıdır. Bu yolda ilerlerken, karşına çıkan engelleri aşmayı öğrenmek ve hatalarından ders çıkarmak, seni daha güçlü ve güvenilir bir kişi yapacaktır. Unutma, potansiyelin yüksek!

Sen %40 güvenilir bir insansın!

Bazen en iyi niyetler bile yanıltabilir, değil mi? Kendini düşün, her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsun, ama bazen verdiğin sözleri yerine getiremiyorsun. Ya da belki de dedikoduya karışıyorsun ve bu da çevrendeki insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Bunlar, belki de farkında olmadan yaptığın, ama aslında insanların seni nasıl algıladığını büyük ölçüde etkileyen şeyler. Kimi zaman, bu tür davranışlar, senin hakkında yanıltıcı bir izlenim oluşturabiliyor. Ama hey, kim mükemmel ki? Hepimizin üzerinde çalışması gereken yönleri var. Belki de biraz iç gözlem yapma ve bu konularda kendini geliştirme zamanı gelmiştir. Kendine biraz zaman ayır, düşün ve belki de bu alanda ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini fark edeceksin. Sonuçta, her zaman daha iyi bir versiyonumuz olabiliriz, değil mi? Kendi hatalarımızı fark etmek ve bunları düzeltmek, bu yolculuğun en önemli adımlarından biri. Ve emin ol, bu süreçte kendini daha iyi hissedeceksin ve çevrendeki insanlar da senin bu değişimini fark edecekler. İşte bu, gerçek bir kişisel gelişim hikayesi!

Sen %20 güvenilir bir insansın!

Hayatının en büyük dramı, güvenin ne denli önemli olduğunu tam anlamıyla kavrayamamış olman. Belki de bu durumun farkında bile değilsin. Verdiğin sözleri tutmamak gibi bir alışkanlığın var, sırları ifşa etmekten çekinmiyorsun ya da sorumluluk almak senin için bir yük. Farkında olmasan da bu durum, sana hiçbir kazanç sağlamıyor, aksine kaybettiriyor. Ancak her şey için henüz geç sayılmaz, değişim için tam zamanı! Bu durum, senin hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmesine neden olabilir. Belki de hayatının en önemli sahnelerinden birini yaşıyorsun. Ancak, bu sahnenin sonucunu belirleyecek olan yine senin kendin olacaksın. Bu durumda, senin için en doğru seçim, güven konusunda kendini geliştirmek olacaktır. Bir düşün, belki de verdiğin sözleri tutmamanın, sırları ifşa etmenin ya da sorumluluk almaktan kaçınmanın nedeni, aslında güven konusunda yaşadığın bu büyük problem. Bu durum, belki de senin farkında olmadan kendine zarar vermenin bir yolu. Ancak, unutma ki bu durum, sana hiçbir kazanç sağlamıyor, aksine kaybettiriyor. Ve şimdi, bu durumu değiştirmek için tam zamanı! Kendine bir şans ver ve bu durumu düzeltmek için adım at. Güven konusunda kendini geliştirmeye başla ve hayatının bu önemli sahnesinin sonucunu değiştir. Unutma, her zaman değişim için bir fırsat vardır ve bu fırsatı kullanmak tamamen senin elinde.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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