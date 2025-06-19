Burcuna Göre Sen Nasıl Bir Arkadaşsın?

Sen, arkadaşlarının her daim yanında olan, onlar için gerektiğinde dünyaları feda edebilecek kadar büyük bir yüreğe sahipsin. Seninle dost olmak, hayatı daha renkli ve anlamlı kılan bir deneyim. Sevgi dolu kalbin, herkesi etrafında toplayan bir mıknatıs gibi. Bu yüzden herkes seni sırdaş olarak görüyor, çünkü senin anlayışın ve empati yeteneğin gerçekten bir başka. Ama elbette herkesin olduğu gibi senin de zaafların var. Çabuk alınman ve içine kapanman, zaman zaman dostluklarını zor bir sınavdan geçirebiliyor. Bu huyun, belki de senin en büyük kırılganlığın. Ama unutma, herkesin bir kusuru vardır ve senin bu hassas yönün, aslında ne kadar duygusal ve içten biri olduğunu gösteriyor. Bu da seni, sen yapan özelliklerden biri.