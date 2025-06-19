Burcuna Göre Sen Nasıl Bir Arkadaşsın?
Arkadaşlık bazıları için sonsuz güven, bazıları için kahkaha dolu anlar, bazıları içinse bir omuz aramaktan ibaret… Peki ya sen nasıl bir arkadaşsın? Biri sırlarını sana emanet edebilir mi? Yoksa sen, grubun kaybolan mesajlarına iki gün sonra cevap veren misin?
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Burcunu seçer misin?
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Sen lider ve kafa dengi bir arkadaşsın!
Sen sadık ve huzur veren bir arkadaşsın!
Sen neşeli ve eğlenceli bir arkadaşsın!
Sen duygusal ve destekleyici bir arkadaşsın!
Sen özgüvenli ve toparlayıcı bir arkadaşsın!
Sen mantıklı ve çözüm odaklı bir arkadaşsın!
Sen uyumlu bir arkadaşsın!
Sen derin ve gizemli bir arkadaşsın!
Sen eğlenceli ve maceracı bir arkadaşsın!
Sen güvenilir bir arkadaşsın!
Sen farklı ve ilham verici bir arkadaşsın!
Sen duygusal ve romantik bir arkadaşsın!
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