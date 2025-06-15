Kişilik Testi: Ne Kadar Seviliyorsun?
Her insan sevilmeyi hak eder ama bazı insanlar vardır ki girdiği her ortamda ışığıyla etrafını sarar; konuşmaları özlenir, yoklukları hissedilir. Bazılarıysa sessizce sever, sevilir ama fark edilmesi zaman alır. Peki sen? Arkadaş ortamlarında varlığınla mı dikkat çekiyorsun, yoksa sessizliğinle mi seviliyorsun? Gerçekten insanlar seni ne kadar seviyor? Samimiyetin, enerjin ve davranışlarınla çevrende nasıl bir iz bırakıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde insanlar genelde nasıl tepki verir?
4. Arkadaşların sana ne zaman ulaşır?
5. İnsanların yanında kendin gibi olabiliyor musun?
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6. Birine yardım ettikten sonra nasıl hissedersin?
7. Bir arkadaş grubunda en çok hangi roldesin?
8. Sana yapılan bir iyiliği unutur musun?
9. İnsanların seninle ilgili yanlış düşündüğünü fark ettiğinde ne yaparsın?
10. Sen kendini ne kadar seviyorsun?
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Sen aşırı seviliyorsun!
Sen çok seviliyorsun!
Sen nadiren seviliyorsun!
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