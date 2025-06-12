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Kırmızı Hangi Ünlü Güzele Daha Çok Yakışıyor?

Kırmızı Hangi Ünlü Güzele Daha Çok Yakışıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 10:06

Kırmızı her dönemde tercih edilen, modası hiç geçmeyen asil bir renk... Bu rengi hem hayatımızda hem de magazin dünyasında ünlülerimizin üstünde sık sık görüyoruz. Peki kırmızıyı en çok hangi ünlü isim kendine daha çok yakıştırmış? 

Hadi ankete!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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